Premios Emmy 2023: ¿Quiénes son los nominados a mejor actor y actriz?

Un intérprete latino es candidato como mejor actor de serie de drama en los Premios Emmy por primera vez en 24 años, según difundió este miércoles la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

El chileno Pedro Pascal competirá por su papel en la serie "The Last of Us", una de las favoritas de este año, con Kieran Culkin ("Succession"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Brian Cox ("Succession"), Jeremy Strong ("Succession") y Jeff Bridges ("The Old Man").

Entre los finalistas para este apartado no figuraba un intérprete latino desde que Jimmy Smits fue seleccionado gracias a su rol de Bobby Simone en "NYPD Blue" en 1999.

La posible nominación del chileno había cobrado fuerza en los últimos meses después de la enorme aclamación popular que suscitó su papel de Joel en la primera temporada de la serie posapocalíptica "The Last of Us" (HBO), que lo erigió en todo un fenómeno mediático en Hollywood.

La serie de drama que tiene 27 nominaciones para los Emmy de este año se basa en el videojuego homónimo que la empresa desarrolladora Naughty Dog sacó al mercado en 2014, y que ha tenido tanto éxito que su segunda entrega ya se encuentra en fase de producción.

La celebración de la 75° edición de los Emmy está prevista para el 18 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, aunque su realización dependerá de que el sindicato de actores no se sume a la actual huelga de guionistas.

Si bien entre los nominados en diversas categorías hay algunos actores y actrices hispanos, el mexicano Diego Luna ("Andor") se ha quedado fuera esta vez.

Luna ya había conseguido alzarse con candidaturas en las categorías equivalentes de los últimos Globos de Oro y en los premios Critics Choice, aunque en ninguno de ellos se llevó el galardón.

Candidata con raíces mexicanas

Jenna Ortega ("Wednesday") logró ampliar el número de representantes latinos para esta entrega de los Emmy, al ser seleccionada en el apartado de mejor actriz en serie de comedia.

La intérprete estadounidense con raíces mexicanas y puertorriqueñas se disputará este reconocimiento con Christina Applegate ("Dead To Me"), Natasha Lyonne ("Poker Face"), Quinta Brunson ("Abbott Elementary") y Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel").

Ortega consiguió un crecimiento fulgurante en la industria en el último año gracias a su papel protagonista en "Wednesday", que despertó la admiración de miles de seguidores en todo el mundo.

Un trabajo que también le supuso la nominación en los apartados de mejor actriz en serie de comedia en los últimos Globos de Oro, así como en los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards, en inglés).