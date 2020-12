Emmanuel Palomares, más mexicano que nunca

Los últimos años han sido claves en la trayectoria de Emmanuel Palomares, uno de los jóvenes rostros que está cambiando la forma de contar historias en los clásicos melodramas mexicanos, pues a través de los personajes gemelos “Rommel” y “Gael” deja en claro que la actuación se mantiene como un vínculo social.

Tras el éxito de la primera parte de la saga “Vencer el miedo” de Televisa en 2019, Emmanuel topó con el personaje de “Rommel Guajardo”, un joven atravesado por el dolor y la violencia que, sin imaginarlo, lo conectaría inmediatamente con otro fenómeno “Vencer al desamor” -por el canal Las Estrellas-, proyecto impulsado por Rosy Ocampo, en el que las familias de este universo se van encontrando y revelando secretos que reflejan mucho de las problemáticas sociales y del hogar.

“Al final de ‘Vencer el miedo’, nos dimos cuenta que ‘Rommel’ que creció ausente de padre y su madre con adicciones, toma decisiones por el lado equivocado e ilegal que comete asesinato con su padre, y antes de irse a la cárcel descubre que tiene un gemelo. A raíz de esto, el personaje tuvo mucho éxito y así me invitan a la segunda parte en ‘Vencer el desamor’ con este nuevo personaje ‘Gael’, se hace una conexión directa con ambos proyectos”.

El actor resalta que a diferencia de “Rommel”, ahora proyecta la parte más luminosa de estos gemelos, pues “Gael Falcón” descubre que es adoptado, lo que desata nuevos conflictos emocionales en su entorno.

“Gael se entera por su hermano, él no sabía que existía. Salen una serie de verdades y vemos en pantalla la unión de estos dos universos. Me siento muy afortunado con este proyecto, por eso lo abracé con mucha responsabilidad y respeto, tengo que dar todo de mí, quiero ver la reacción del público, esto me tiene muy feliz”, detalla Emmanuel al enfatizar que este tipo de personajes que le permiten tener más conexión con el público al encarnar conflictos juveniles que abren el diálogo sobre cómo las mentiras, el rencor y la separación familiar pueden corromper por completo.

A la par de celebrar que “Vencer al desamor” se ha impuesto como la telenovela mexicana con audiencia récord al tener más de tres millones de espectadores en cada emisión, Emmanuel Palomares recalca su alegría de obtener por fin su ciudadanía mexicana tras un año y medio de trámites.

Festejo cultural

Ante sus compromisos laborales, Emmanuel Palomares resalta que no ha tenido oportunidad de planear cómo vivirá el festejo de Año Nuevo; sin embargo, señala que a su manera mezclará las tradiciones culturales que arraiga desde su natal Venezuela con hábitos mexicanos que ha adoptado desde hace siete años.

“Sigo en grabaciones y aunque tengo años sin ir a Venezuela y mantengo contacto virtual; en México mantengo mis mezclas culturales con cosas que he adoptado aquí, como la comida. Hay tradiciones muy similares como latinoamericanos como las uvas, el sacar las maletas para Año Nuevo, pero sobretodo me emociona poder cumplir los deseos 2021”.

JL