Emma Watson festeja 30 años en medio de la pandemia

La actriz británica Emma Watson cumple este miércoles 30 años de edad, en medio de las preocupaciones del mundo por la propagación del COVID-19 y su lucha por la igualdad de género.

“Si no tienes nada seguro a una edad en la que se supone que ya deberías tenerlo… Esto genera ansiedad"

Tras saltar a la fama a los 11 años, gracias a su personaje como "Hermione" en la saga “Harry Potter”, ahora llega a la tercera década de vida en medio de una preocupación que le confesó a la revista British Vogue.

"Si todavía no construiste un hogar, no te casaste, no tienes un bebé o sigues descubriendo cosas por tu cuenta… Si no tienes nada seguro a una edad en la que se supone que ya deberías tenerlo… Esto genera ansiedad", expresó quien también ha participado en películas como “Las Ventajas de Ser Invisible” y “La Bella y la Bestia”.

Recientemente, la actriz compartió en redes sociales su agradecimiento al personal médico que combate al coronavirus, de los cuales afirmó sentirse orgullosa. También explicó que ella decide quedarse en casa para cuidar a su abuela, su mamá y su mejor amiga; la primera tiene más de 70 años, la segunda es diabética y la tercera una profesional de la salud.

Watson también es reconocida por luchar por los derechos de las mujeres, algo que ejerció con mayor frecuencia luego de graduarse en la carrera de Literatura Inglesa por la Universidad de Brown. En 2014, la ONU la reconoció como embajadora de Buena Voluntad, por su interés de acabar con la violencia de género y promover la igualdad.

AC