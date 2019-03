Emma Roberts protagonizará comedia romántica para Netflix

La actriz estadounidense, Emma Roberts, sobrina de la aclamada actriz, Julia Roberts, protagonizará “Holidate”, una comedia romántica dirigida por John Whitesell para la plataforma Netflix.

Mediante un comunicado, la plataforma de streaming informó que Roberts, quien ha participado en exitosas producciones como “American Horror Story”, “Scream Queens”, “Nerve” y “The Art Of Getting By”, interpretará a “Sloane” quien, junto a “Jackson” contarán la historia de dos solteros perpetuos que odian las festividades y las vacaciones. Su soltería perdurable los deja sujetos al juicio de los miembros de la familia entrometidos o atascados con citas pegajosas e incómodas en cada ocasión festiva.

La producción estará a cargo de Wonderland, que se encuentran actualmente en producción de la comedia “Tall Girl” para la misma plataforma.

Wonderland ha producido éxitos de Netflix como “The Babysitter”, “When We First Met” y la próxima película de acción familiar “Rim Of The Worlds”.

“Holidate” se convertiría en la quinta colaboración entre la casa productora y la plataforma de entretenimiento. Es escrita por Tiffany Paulsen y dirigida por John Whitesell.

AC