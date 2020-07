Elton John lanzará un serial de conciertos icónicos

Con una serie semanal que se estrena a partir de hoy, el cantante Elton John lanza a nivel mundial y en exclusiva por YouTube sus conciertos más icónicos.

El canal por el que se podrá ver es el oficial del cantante, donde ya se anuncia el estreno del Classic Concert Series, como lo ha denominado Elton John, con el concierto “Live at Playhouse Theatre, Edimburgo” de 1976.

De acuerdo con el comunicado oficial, tras este estreno cada viernes habrá “un nuevo y épico set de conciertos de dos horas que se estrenará en el canal de YouTube de Elton John, todos los sábados a las 11:00 horas, durante las próximas seis semanas”.

Sobre esta presentación, la grabación sucedió en el marco del Festival de Música Popular de Edimburgo, el 17 de septiembre de 1976, con el cantante en pleno ascenso en su carrera y después de haber disfrutado de su primer sencillo como número uno en el Reino Unido con “Don’t Go Breaking My Heart”. Esta actuación en solitario electrizante comienza con “Skyline Pigeon” (tomado de “Empty Sky”) antes de terminar con una versión desenfrenada de “Saturday Night’s Alright (For Fighting)”. La lista de canciones pasa de un clásico a otro, incluyendo “Rocket Man”, “Daniel” y “Bennie and the Jets”. También fue la primera vez que Elton cantó en solitario “Don’t Go Breaking My Heart”. Subiendo a su piano y abriéndose paso a través de esta virtuosa actuación, Elton deja cada peso de sí mismo en el escenario, en un concierto clásico que sería la última vez que presentaría un espectáculo completo durante otros siete meses.

Esfuerzo solidario

Estas presentaciones se encargarán de recaudar fondos para la Fundación Elton John AIDS en apoyo a los esfuerzos de ayuda COVID-19.

“El fondo de emergencia COVID-19 de mi fundación ayuda a los compañeros de primera línea a prepararse y responder a la pandemia y sus efectos sobre la prevención y atención del VIH para las comunidades más marginadas”, dice Sir Elton John, quien agrega que: “No podemos poner en peligro las pruebas y la atención del VIH durante este tiempo, de lo contrario, los resultados podrían ser desastrosos para los 37.5 millones de personas que viven con el VIH. Por lo tanto, estoy muy feliz de conectar esta serie de conciertos de YouTube para beneficiar la respuesta urgente contra el COVID de nuestra Fundación”.

Asiste virtualmente