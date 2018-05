Elsa y Elmar: música para sanar el dolor

Su nombre de pila, Elsa Carvajal; su apelativo artístico, ‘Elsa y Elmar’; su nacionalidad, colombiana; su corazón y sentir es universal. Ella le canta al desamor de una forma directa, lo afronta, mira a los ojos y expone como un bálsamo al alma, a la de ella, y a la de quienes se quieran sentir identificados con su música, con sus letras que han sido su mejor herramienta para seguir adelante.

A unos días de que se presente en Guadalajara, Elsa toma el teléfono y no puede ocultar su emoción de presentarse de nuevo en nuestra ciudad, esta vez con boletos prácticamente agotados. “No me imaginaba la respuesta del público, la última vez estuve en un lugar muy chiquito, ahora saber que los boletos están por terminarse me pone muy feliz”, explaya quien en su haber solo tiene un EP ‘Sentirnos bien’ (2013) y un LP Rey (2015).

‘Rey’, cuenta con 13 melodías que han ayudado a sanar el cuerpo y alma de la cantautora. “Son vivencias que he tenido a lo largo de mi vida, El 90% de lo que canto son cosas que me han pasado, no necesariamente en el momento, ocurren en cierta etapa, las guardó en un cajón y de ahí es como viene el proceso de la inspiración. Mi conexión con la música es sacar dolor”. Oscuros pensamientos, rezagos infantiles, venenosas letras con notas alegres y juguetonas, son parte de una búsqueda interior plasmadas en cada una de las composiciones del álbum.

Inicios

La pasión de Elsa Carvajal por la música nació desde muy pequeña, pero tras echar los proyectos sonoros por la borda, pronto se percató que tenía que zambullirse por ellos y confiar en que podrían ser realidad. “Desde niña quise ser cantante, en ese entonces no era una posibilidad real en mi cabeza, no lo veía como algo real, sino como algo muy loco, inalcanzable. Tiempo después retomé la idea, con esfuerzo grabé varias canciones y fue en un concierto de Jorge Drexler que me di cuenta que se podía ser cantante”.



Teniendo su primer contacto musical profesional en el jazz, al ser adolescente se mudó a Boston, Massachusett, EU, para darle forma a su proyecto que ahora se conoce como ‘Elsa y Elmar’.

En búsqueda de paz

En febrero de este año salió a la luz ‘Culpa, tengo’, el primer sencillo de su nuevo disco y en él se refleja la misma introspección que el disco pasado, una atmósfera de desamor, pero de una forma más positiva, mucho más madura. “Lo que ahora busco es paz interior, la he encontrado y eso lo estoy reflejando en mi música. En este sencillo en vez de hablar del dolor como una cosa desahuciada, el tema habla del dolor como una opción, como una filosofía de vida de lo que no pasó, los amores que no se dieron, el que no me quiso, no tiene por qué quitarme la paz”. El sencillo fue muy bien recibido en streaming.”Siento que la canción empodera, a mí me hace sentir segura, valiosa, y quiero que la gente que lo escuche sienta lo mismo. Sienta el mensaje positivo, después del proceso de sacar el dolor que disfrute la alegría que viene”.

Aún no hay fecha para el nuevo material, lo único seguro es que saldrá después del verano y será antecedido por varios sencillos.

TOMA NOTA

Asiste

Elsa y Elmar

C3 Stage (Av. Vallarta 1488)

20:00 horas

Jueves 31 de mayo

Entrada $230 pesos.