Élite en Netflix: Ellos serán los nuevos integrantes del elenco para la sexta temporada

Todavía no tenemos una quinta temporada y Netflix ya anunció al cast que se unirá a la sexta temporada de “Élite”, una de sus series originales más exitosas de la plataforma.

De acuerdo con Netflix, los actores y actrices que llegarán a “Las Encinas” serán:

Álvaro de Juana

Carmen Arrufat Blasco

Ana Bokesa

Alex Pastrana

Ander

Netflix: ¿Por qué cambian de actores en “Élite”?

La cuarta temporada de “Élite” se estrenó en Netflix el pasado 18 de junio del 2021 y a partir de ahí, estrenó en diferentes ocasiones algunos episodios especiales de algunos de sus personajes más importantes.

En aquel entonces, uno de los creadores de la serie explicó que la salida de algunos personajes de esta serie es natural, pues los estudiantes crecen y se gradúan.

Entre estos personajes, han destacado Ester Expósito, Danna Paola, Jorge López y Mina El Hammani, entre otros.

"En una serie de adolescentes los protagonistas van creciendo y ya no caben en ese universo. Tienen que aprobar en algún momento, les puedes hacer repetir un par de cursos, pero no se puede seguir alargando", explicó Montero. Además, algunos "ya no se quieren ver vestidos de uniforme, ya tienen unos años y les surgen otros proyectos".

Para la cuarta temporada de “Élite”, se sumaron talentos como Manu Ríos, Martina Cariddi y Carla Díaz.

AC