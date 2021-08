Elevan a la industria audiovisual a otro nivel

Ayer, en el marco de la inauguración de las nuevas instalaciones de los Estudios Gabriel García Márquez (eGGM) de Grupo Argos Media, el productor y CEO de Argos Media Group, Epigmenio Ibarra, señala en entrevista para EL INFORMADOR que este espacio emprenderá proyectos cinematográficos y audiovisuales de calidad internacional, y confía que se permita replicar a los eGGM en otras partes de México, como Guadalajara.

Aunque los estudios -ubicados en Tlalnepantla, Estado de México- se formalizaron en 2016, ahora viven una nueva etapa con más equipamiento y nuevos foros; entre las novedades figura un set especializado en la producción virtual, capaz de realizar un proyecto desde cero y totalmente digital con efectos especiales.

Estudios Gabriel García Márquez. Las instalaciones contarán con ocho foros. cortesía: Gian Carlo Tinoco

“Desde que comenzamos esta obra hace casi 30 años, en un México dominado por dos pantallas, Televisa y TV Azteca, construimos los dos primeros foros, pensando en que no basta con tener grandes ideas e historias, pues hay que tener dónde, cómo, con quién y con qué hacerlas. Uno no es dueño de sus historias sino es dueño de los medios en los que se hacen”, explica el productor al resaltar que este espacio no solo alberga los proyectos de Argos; pues este año, 41 compañías han hecho uso de los foros y servicios de producción de los eGMM.

Epigmenio Ibarra, quien ha encabezado producciones como “El señor de los cielos”, “Ingobernable” y “Capadocia”, explica que los eGMM también brindarán servicios profesionales tanto en el diseño de audio, con la guía de expertos como el del dos veces nominado al Oscar y director de diseño sonoro de Cinematic Media, Martín Hernández (“Birdman”); así como la formación actoral con Karina Gidi (“Los adioses”), directora general de CasAzul.

Ibarra resalta que esta nueva y creciente infraestructura en la industria mexicana también permite alianzas estratégicas con otras productoras independientes que han caminado a la par de Argos, así como como de plataformas de streaming como Netflix, especialistas internacionales en diseño de vestuario como Peris Costumes, y talentos disruptivos en su materia como Metacube (creadora del filme “Día de Muertos”).

“Metacube es una empresa jalisciense -de producción virtual, animación y efectos especiales- con la que hemos iniciando un emprendimiento único en América Latina, con un foro de producción virtual combinado con efectos especiales. Tiene una enorme experiencia y han formado un empresa sólida e importante y ahora están instalados en los eGGM”.

Formación todo terreno

La experiencia de Karina Gidi -quien está por iniciar las grabaciones de la segunda temporada de “Extraño Enemigo”, para Amazon Prime- no solo se refleja en su amplia trayectoria en diferentes escenarios, su vocación también se extiende en la docencia al frente de CasAzul, escuela especializada en artes escénicas y audiovisuales, que se sumó a los Estudios Gabriel García Márquez con diversos planes de enseñanza: “El interés principal es que los alumnos tengan una formación actoral sólida y para eso la columna vertebral es el teatro. En el primer año es muchísimo trabajo con el cuerpo, trabajo vocal, de desinhibición, autoconocimiento, exploración, expansión y liberación”, explica Karina Gidi al recordar que la materia de música también se integró al plan de estudios para brindar una formación más integral y multifacética sumada a las asignaturas que también se exploran en lo audiovisual desde lo técnico.

La actriz detalla que actualmente la escuela alberga más de 400 alumnos y 40 maestros en sus diversos planes y talleres.

Vanguardia. Estos estudios cuentan con equipo especializado para crear efectos especiales. cortesía: Gian Carlo Tinoco

En búsqueda de nuevos talentos

Por su parte, Martín Hernández es quien encabeza la producción de audio desde Cinematic Media, una de las divisiones que también se suma a los Estudios Gabriel García Márquez y las nuevas salas Dolby Atmos con la intención no solo de crear y mejorar el diseño sonoro de las producciones, sino que también se convertirá en la plataforma para descubrir y atraer a nuevos perfiles que doten a la cinematografía y los audiovisuales mexicanos de nuevas perspectivas e identidades auditivas.

“Lo más gratificante de la experiencia ha sido descubrir gente, involucrarla y darles un sistema de trabajo para potencializar lo que hacen. El otro reto fue conseguir el equipo, comprarlo y ponerlo, la última parte que presentamos son las salas de mezcla en las que todo este esfuerzo previo se junta en este crisol”.

