Elenco de 'The Boys' anticipa una cuarta temporada llena de caos

Durante su visita a la Ciudad de México, Antony Starr, Chace Crawford, Erin Moriarty, Karen Fukuhara y Claudia Doumit revelaron varios detalles emocionantes sobre lo que está por venir en la cuarta temporada de "The Boys". El estreno está justo a la vuelta de la esquina.

El elenco participó recientemente en la conferencia de cultura pop CCPX México donde sus miembros fueron de los principales panelistas y atrajeron a miles de fans.

"Es genial poder venir y conocer la verdad", dijo Starr en entrevista sobre la posibilidad de encontrarse con sus fans locales.

En la última escena de la tercera temporada Homelander, superhéroe que interpreta Starr, tiene un desplante contra un hombre que le arroja una lata a su hijo Ryan, pero como se trata de alguien con superpoderes, su reacción impulsiva es eliminarlo con su vista de láser.

"Ha estado confinado en esta jaula corporativa toda su vida y se ha tenido que apegar a las reglas de otras personas, se da cuenta de que puede tener un arranque y a la gente le encanta", dijo Starr. "Pobre tipo, aunque tuvo algo de culpa porque le lanzó la lata a ese niño, probablemente se merecía morir", agregó, bromeando, el actor.

Sin embargo, Starr consideró que con este acto se rompió una barrera y Homelander fue liberado psicológicamente, lo que llevará a "momentos muy catárticos en la cuarta temporada y a una verdadera expansión de los temas que ya tenemos sobre poder, legado, ambición, codicia; todas las cosas que realmente no queremos que Homelander tenga, son por las que irá".

Esta nueva actitud lo va aislando hasta quedar casi sólo, rodeado de otros superhéroes igual de ambiciosos, como The Deep, interpretado por Chace Crawford, quien pese a su lealtad, también despierta dudas sobre si realmente quiere estar todo el tiempo bajo la sombra de Homelander.

"Obviamente le gustaría ser el número 1, pero quizá se dé cuenta de que no es posible", dijo Crawford. "Simplemente quiere encontrar amor y conexión, quizá lo encuentra en una figura cuasi paterna con Homelander, quiere aceptación y realmente es una relación rara".

Quien comienza tras un giro de 180 grados es Annie/Starlight, interpretada por Erin Moriarty, pues abandona las filas corporativas de The Seven para comenzar a apoyar a los forajidos de The Boys.

"Existe la expectativa de que Annie va a entrar en ese grupo y que va a encontrar su lugar en el mundo y todo estará bien, o que todo será mejor", dijo Moriarty. "Y creo que cada vez que tienes expectativas tienes que corregir de acuerdo a las temporadas anteriores y pensar lo que nos han enseñado los precedentes".

Para la actriz cambiar de bando viene con complicaciones y vuelve a Annie un poco más oscura, de una manera que no esperarían los fans.

"Quizá ha perdido su inocencia, pero no ha sido corrompida", dijo. "Se trata menos de su inocencia y más sobre su impulso, eso es lo más importante que necesita mantenerse".

Fukuhara, cuyo personaje silente es Kimiko Miyashiro ha ido cobrando más notoriedad a medida que avanzan las temporadas. Miyashiro adelantó que ahora se conocerá más sobre su origen.

"La vamos a ver tratando de enfrentar su pasado, vamos a ver por qué no puede hablar, es un gran tema del que creo que la gente quiere saber más" , señaló Fukuhara. "Fue divertido explorar ese aspecto de ella, porque es muy complicado y definitivamente hay gente de la vida real que pasa por cosas similares".

En algunos materiales promocionales se puede ver a Victoria Neuman, el personaje de Claudia Doumit, en plena campaña política, pero tras sus acciones cuestionables en la tercera temporada crea la duda sobre qué más será capaz de hacer con tal de ganar más terreno.

"Creo que eso es lo interesante del show, en términos de las emociones de los personajes y los temas que aborda, nada es blanco o negro y a la serie encanta estar en esa zona moral gris", dijo Doumit. "En esta temporada ella está bastante atrapada entre la espada y la pared y esencialmente ella se metió ahí, es un momento complicado para ella, duro pero divertido".

Los caminos de Neuman y Homelander se han cruzado por favores y al parecer seguirán entrelazándose: "Todos estos idiotas quieren más poder", senteció Starr.

Las actrices calificaron esta cuarta temporada, que se estrena el 13 de junio en Prime Video, como inesperada y sin elementos obvios.

"Cualquier cosa puede pasar, todo está pasando y no sabes qué", dijo Moriarty

"Es bastante aterrador", agregó Doumit.

Pero lo que todos prometieron es que seguirá el sello distintivo de humor crudo, personajes ambivalentes y oscuridad que ha caracterizado a The Boys desde su primera temporada.

"Para mí eso es más interesante, me encantan los superhéroes, me encantan las películas de Marvel, DC, no tengo nada malo que decir sobre ellas porque sin ellas no existiríamos nosotros", dijo Starr. "Habiendo dicho eso, creo que es muy interesante y refrescante y no somos sólo nosotros los que tenemos superhéroes con una moral cuestionable, pero definitivamente estamos en nuestro propio carril en esos términos y para mí es mucho más interesante jugar en esa cancha", añadió.

YC