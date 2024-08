"The Drums" regresa a Guadalajara

El panorama musical de Guadalajara se enriquece con la llegada de uno de los proyectos más emblemáticos del indie pop. The Drums, la banda liderada por el carismático Jonny Pierce, se presentará el próximo 19 de septiembre en el C4 Concert House. El concierto es parte de la gira promocional de su más reciente trabajo discográfico, titulado Jonny, un álbum que ha resonado profundamente entre sus seguidores.

En Guadalajara la banda se ha presentado en 2018 en el Teatro Estudio Cavaret, en 2019 y 2023 fue parte del festival Tecate Coordenada e hizo lo propio en el Corona Capital Guadalajara en 2022.

The Drums se ha consolidado como una de las bandas insignia del indie rock desde sus inicios en la escena musical de Nueva York a principios de los años 2000. Su álbum debut homónimo, lanzado en 2010, fue un punto de inflexión que les aseguró un lugar destacado en la historia del género.

Jonny, su sexto álbum de estudio lanzado en octubre de 2023, es un viaje introspectivo en el que Pierce explora temas profundamente personales como la sanación de traumas de la infancia y la búsqueda de pertenencia. Con canciones como "Protect Him Always" y "Little Jonny", el artista ofrece una visión íntima de sus experiencias, exponiendo su vulnerabilidad y la complejidad de sus relaciones. Este trabajo ha sido recibido con entusiasmo por sus fans y la crítica, destacando la madurez lírica y musical que The Drums ha alcanzado.

El sonido característico de The Drums, marcado por guitarras reverberantes, sintetizadores modulares y cajas de ritmos, sigue presente en Jonny. A lo largo de sus más de 16 años de carrera, la banda ha sabido mezclar géneros como el post-punk revival, el surf rock y el indie pop, creando un estilo inconfundible que ha evolucionado con cada lanzamiento. Desde su debut cada álbum ha mostrado diferentes facetas de la banda, siempre manteniendo la esencia melancólica y nostálgica que los ha distinguido.

La historia de The Drums comenzó en 2008, cuando Jonathan Pierce y Jacob Graham unieron fuerzas para crear un proyecto que rápidamente capturó la atención de la escena indie. Su primer álbum fue un éxito rotundo, y el lanzamiento de 'Portamento' en 2011 cimentó su lugar en la música indie con temas como "Money" y "Days". A lo largo de su discografía, que incluye Encyclopedia (2014), Abysmal Thoughts (2017), Brutalism (2019) y el reciente Jonny (2023), The Drums ha demostrado una capacidadpara adaptarse y crecer, incluso después de la salida de Jacob Graham en 2016, quien decidió enfocarse en proyectos personales.

Los boletos para su concierto en Guadalajara estarán disponibles a partir del viernes 16 de agosto a través de TicketNow México y en las taquillas de C3 Stage y C4 Concert House.

