Luces tenues, visuales abstractos proyectados y una atmósfera contenida anunciaban la llegada de BADBADNOTGOOD. El trío canadiense apareció poco después de las 21:00 horas en el Teatro Estudio Cavaret, envolviendo el recinto con un aura casi ritual. A medida que los primeros acordes de “Eyes on Me” flotaban en el aire, la audiencia supo que no presenciaría un concierto común, sino una experiencia sensorial cuidadosamente construida entre el jazz, el cine y la emoción pura.

El grupo, conocido por su capacidad para transformar el jazz instrumental en una travesía contemporánea, subió al escenario en formación compacta pero poderosa: Chester Hansen en el bajo, Leland Whitty al saxofón y Alexander Sowinski en la batería, acompañada de músicos de apoyo.



El arranque fue directo y sin rodeos. “Eyes on Me”, “Take Me With You” y “Weird and Wonderful” se sucedieron una tras otra, marcando el tono de la noche con un groove envolvente que no dejaba espacio para el aburrimiento. Entre canción y canción, la primera interacción con el público llegó con una grata sorpresa. Uno de los músicos tomó el micrófono y, con acento impecable, lanzó un entusiasta: “¿Cómo están, Guadalajara?”, provocando la ovación inmediata de los presentes.

La banda ofreció un recorrido por su más reciente material, “Mid Spiral”, un álbum que vio la luz en 2023 y que representa una evolución sonora tanto en concepto como en ejecución. La obra, dividida en tres secciones —caos, orden y crecimiento—, refleja un viaje emocional y musical que se sintió profundamente en el Cavaret. Cada sección fue representada no solo por su música, sino por visuales hipnóticos que acompañaban las interpretaciones como si fueran parte de una película experimental.

“Mid Spiral” explora la esencia del jazz instrumental mientras abre la puerta a la colaboración. Para su grabación, BADBADNOTGOOD convocó a una serie de músicos invitados que aportaron a un sonido expansivo y sofisticado, uno que se tradujo perfectamente al escenario con una fidelidad casi quirúrgica. La ejecución fue tan limpia como emocionante.

El repertorio continuó con temas como “Confessions”, “Your Soul and Mine” y “Sétima Regra”, piezas que permitieron a cada músico brillar en su instrumento, y al público, entregarse por completo a la contemplación. Entre visuales que mostraban autopistas en movimiento, ciudades en expansión y olas rompiendo al amanecer, era imposible no sentir que cada canción narraba una vida entera.

De nuevo, la banda agradeció al público: “Muchas gracias por venir. Estamos muy felices de venir”, expresaron con un español casi perfecto, provocando otra ovación cálida y cómplice.

El tramo final del concierto fue una muestra más de su potencia escénica. “Lavender”, “Last Laugh”, “White Light” y “Conquistadores” cerraron el espectáculo con una energía que contrastó con la serenidad inicial, como si el concierto hubiera sido pensado como una espiral emocional —justo como su más reciente disco.

Durante casi dos horas BADBADNOTGOOD convirtió al Teatro Estudio Cavaret en un salón de meditación sonora, donde el jazz no solo se escuchaba, sino que se sentía en cada rincón

Antes de despedirse, la banda prometió volver pronto. Por lo pronto, su siguiente parada será el 12 de abril en el Auditorio BB de la Ciudad de México.

CT