Después de una exitosa temporada durante este primer periodo del 2025, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) no tiene intenciones de detenerse. Con la iniciativa “Cerca de ti” que tendrá lugar durante este mes de abril, nuestros músicos salen de su casa, el Teatro Degollado, para llevar su talento a distintos lugares de Jalisco, con la intención de acercar a la gente a esos colores en el aire, a la expresividad sonora y a esa luz particular que ninguna otra cosa en el mundo más que la música nos planta en algún lugar adentro.

Mañana, “Cerca de ti” transportará el virtuosismo de la OFJ a El Salto, y el viernes 11 de abril a San Martín de Hidalgo, en dos conciertos por la gente y para la gente jalisciense que serán dirigidos por la maestra cubana Ailyn Urquiza, directora invitada que será la encargada de unir al público en esta andanza musical: la Filarmónica es mucho más que el Teatro Degollado.

En entrevista con EL INFORMADOR, Ailyn Urquiza destacó lo importante que resultan estas iniciativas para que la música establezca un vínculo significativo con las personas y derribe barreras, pues la música educa, construye y alimenta el alma.

Integran a la población a la orquesta

Radicada en México desde el 2012, y habiendo dirigido a la Filarmónica y a la Orquesta de Cámara de Zapopan en ocasiones previas, la maestra cubana Aylin Urquiza considera que proyectos como “Cerca de ti”, es una oportunidad valiosa para crear una convivencia de los jaliscienses con sus propios músicos. Pues, de acuerdo a su experiencia y a la vida que ha brotado en ella de la mano de la música, hay pocas fuerzas en el mundo capaces de curar y edificar de la manera en la que la música lo hace.

“Es una manera de meterle el contexto de pueblo a la orquesta”, comparte la directora. “La orquesta en estos momentos está siendo desdoblada en cuerdas y alientos, y la semana pasada hicieron también una gira por los municipios con las cuerdas, y esta semana corresponde con los alientos. Yo creo que es una manera muy bonita de integrar a la población a diferentes secciones de la orquesta, a la convivencia con grandes artistas y grandes músicos, que son, al fin y al cabo, los artistas de su pueblo, los artistas de Jalisco”.

Parte de la importancia de llevar a la música a la gente, es la necesidad de derribar los mitos que han echado raíces en torno al género clásico, el cual la maestra asegura que está estigmatizado.

“Creo que Latinoamérica necesita más convivencia con la música clásica. El género clásico ha sido estigmatizado con la idea de que es para personas de “alto vuelo” o de una intelectualidad desarrollada, y yo he comprobado que no. La música es un idioma que todos hablamos. Lo he comprobado a través de mis alumnos que tienen todas las edades, desde siete hasta 65 años, y yo creo que la música trabaja desde dentro un proceso curativo, edificante. Cuando la conoces, tienes que tener una personalización con ella, una individualidad, así seas intérprete o seas un receptor, una escucha. Eso se va educando a través de una buena orquesta, y aquí en Jalisco hay una muy buena orquesta. Eso va creando una educación y una relación con el público a través de la escucha. Creo que la música clásica tiene una un acceso abierto para todas las poblaciones, todos los sectores, para todos los géneros y para todas las personas”.

Asimismo, la maestra considera que iniciativas como esta es tan sólo uno de los múltiples esfuerzos que se realizan para llevar el arte a la gente de Jalisco, con el principio de que el talento no tiene ni género ni clase social. No obstante, sí hay que alimentarlo, hacerlo crecer, y formarlo.

“Se están creando grupos en colmenas que desarrollan la cultura, el deporte, el arte. Yo tengo la experiencia de formar jóvenes talentos pertenecientes a la Orquesta Moncayo que vienen del estrato social más vulnerable de Jalisco. Allí formamos jóvenes mediante la Secretaría de Cultura; formamos una orquesta juvenil que alcanzó un nivel técnico expresivo bastante importante. Yo no siento que el talento tenga clase social, tampoco género. El talento es, y no busca ser. Hay que educarlo, alimentarlo y crecerlo, y cada uno lo va haciendo en la medida de nuestra posibilidad humana. Aquí en Jalisco hay un sistema de conocimiento variado, diversificado, y creo que es un potencial enorme”, aseguró.

De Strauss a Clemente Aguirre

“Cerca de ti” presentará a los jaliscienses piezas de Strauss, Bach, Byrd y Wagner, pero también joyas grandes como la “Marcha religiosa” de 1889, creada por el compositor jalisciense Clemente Aguirre, por encargo de la Arquidiócesis de Guadalajara. La obra, que estuvo resguardada en la Catedral, regresará a la vida.

La directora Aylin Urquiza destacó que este programa fue elaborado por el maestro José Luis Castillo en colaboración con muchos músicos, en un importante intercambio de ideas, para llevar a los jaliscienses un concierto interesante, rico y accesible, con la intención de integrar a la gente.

“Invito a todo el público que sigue a la OFJ a visitarnos, van a ser conciertos muy variados, muy bonitos, rítmicos, apasionantes, y grandes”, finalizó.

Acércate a la orquesta

La OFJ se presentará mañana, a las 19:00 horas, en la Parroquia La Santa Cruz de El Salto, y el viernes 11, a las 18:30 horas, en la Parroquia San Martín de Tours de San Martín de Hidalgo. El 12 de abril, Aylin Urquiza dirigirá a la OFJ en una presentación que se realizará en el Museo Cabañas, a las 19:30 horas, dentro del programa de las tradicionales Serenatas de Primavera.

