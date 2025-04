¿Qué harías si un día descubrieras que la persona que te ha criado durante toda la vida no se trata de tu padre verdadero? Que todo te une a aquel hombre, al hombre que te dio hogar y cuidado, menos la sangre. ¿Seguiría siendo tu padre, o se convertiría en un extraño? ¿Qué es lo que define la paternidad, la biología o la presencia?

"Lo mejor del mundo" es una película mexicana que llega el próximo 9 de abril a Netflix, y que, desde el drama, la comedia y una emotiva historia pensada para la familia y para la reflexión , aborda estas interrogantes contadas desde la historia de "Gallo" -interpretado por Michel Brown- un hombre que, tras una tragedia, descubre que no es el padre biológico de su hijo.

Los protagonistas del filme, Michel Brown y la querida actriz Fernanda Castillo, conversaron con EL INFORMADOR acerca de la reflexión que busca dejar esta cinta en el panorama mexicano, donde el concepto de la paternidad ha ido modificándose a lo largo de los tiempos, situación que es necesaria reflejar en pantalla considerando que incontables personas en el país tienen familias formadas por vínculos parentales muy distintos a lo tradicional. Además, según el título de la película, ambos actores compartieron lo que, a su juicio, es "lo mejor del mundo".

Una película que aborda con cariño los cambios de nuestros tiempos

"Desde pequeña me han gustado mucho este tipo de películas que, desde un lugar muy sencillo -no desde el entretenimiento- tienen mensajes de esperanza", dice al INFORMADOR la actriz Fernanda Castillo, razón por la cual el guión la enganchó de inmediato. "Me gusta mucho esta historia porque habla de algo que es muy importante estos días, que es la figura del padre no solo como quien mantiene y da dinero -la figura modelo-, sino del padre que sí está presente en la vida de su hijo. Creo que es importante contar una historia así porque las ideas están cambiando, los valores de ser padre y madre están cambiando con el tiempo y tenemos que subirnos a esta idea desde una película familiar que tiene comedia, que toca estos temas, y que es bueno presentarlos".

El actor Michel Brown interpreta a "Gallo", un productor cuya vida cambia por completo tras una tragedia inesperada. Luego de enterarse de que no es el "verdadero" padre de su hijo Benito -interpretado por Martino Leonardi-, ambos se conducirán a través de un viaje que será determinante en sus destinos y en la manera en la que entienden todo lo que habían creído hasta entonces. Para el actor, el mensaje de "Lo mejor del mundo" es que muchas veces, los lazos más importantes y significativos que formamos en la vida no tienen relación alguna con la sangre: hay familias fuera de la biología y de la misma biología.

"La película habla de la paternidad, de lo que es el amor incondicional y de la importancia de la familia más allá de la biología", dice el actor. "Me parece que era un viaje muy interesante. También se toca otro tema, que es que no vemos lo que tenemos. Siempre estamos tratando en la vida de ver qué tanto más podemos tener, qué más tenemos que el de al lado. Y esto nos impide disfrutar de las cosas con las que sí contamos".

¿Qué es "Lo mejor del mundo"?

Lo que hace brillar a "Lo mejor del mundo", es la relación retratada entre padre e hijo, los una la sangre o no. Para Michel Brown, fue toda una experiencia como actor trabajar con un niño -Martino Leonardi- para el que todo es nuevo y fresco, y que llenó de vida los momentos de grabación. Sobre el mensaje que da la película y su mismo título, Fernanda Castillo y Michel Brown compartieron qué, a su juicio, es "lo mejor del mundo".

"Creo que la vida es lo mejor del mundo, y las relaciones que establecemos con los otros", dice Fernanda Castillo. "Quiénes somos para nosotros y lo que dejamos cuando nos vamos. Al final de eso se trata todo. No lo que logramos afuera, sino de lo que disfrutamos dentro y lo que hacemos a otros disfrutar con nuestra presencia, con lo que hacemos en sus vidas".

"El título hace énfasis en que lo mejor del mundo es lo que ya tenemos" , considera Michel Brown. "Estamos en una eterna búsqueda de siempre encontrar un poco más, pero lo mejor del mundo está dentro de casa, en nuestros hijos. La película nos hace entender es que lo mejor del mundo es lo que tenemos, y no lo que estamos buscando en otro lado".

Ambos actores finalizaron invitando al público tapatío a no perderse esta película que, más allá de abordar una temática actual, da luz a un tema que es importante desde siempre: que muchos de los vínculos más significativos en la vida no provienen de la sangre, y que lo que tiene valor es quienes tenemos y lo que tenemos, en el aquí y el ahora.

"Gente de Guadalajara: no se pierdan "Lo mejor del mundo" a partir del 9 de abril en Netflix, una película para ver en familia, una película que habla de cosas importantes, para reírse, y para pasar un muy buen rato", finalizó Fernanda Castillo.

