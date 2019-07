El tapatío que alcanzó su sueño viral

Si se cierra una puerta, se abre una ventana. Daniel Munguía durante siete años estuvo buscando una oportunidad en las televisoras nacionales para desarrollar su talento y fue hasta hace unos meses que Badabun, la plataforma de contenidos virales lo arropó y ahora goza de la fama y el cariño del público.

Ahora el joven de 20 años y originario de Guadalajara, quien vivió en la colonia San Andrés y el municipio de Tonalá, vive en Tijuana, donde sigue creciendo profesionalmente como youtuber, influencer y músico, también a través de su personaje, el payaso “Alele”. “Apenas como que lo estoy asimilando, mucha gente se acerca y sigo en el proceso de aprendizaje, todos los días aprendo cosas nuevas y eso es increíble. Todo esto lo veo como una segunda oportunidad, porque toqué puertas en televisoras, pero Badabun creyó en mí y estoy muy agradecido”, comparte el joven en entrevista.

“Dios tiene un plan perfecto para cada quien y por eso a lo mejor no me abrió las otras puertas porque tenía esta sorpresa para mí”, dice Daniel, quien siempre ha sido muy persistente en lo que quiere, lo tiene comprobado con su familia, quienes al principio no lo apoyaban como él quería, pero ahora que vieron que se ha superado y está haciendo lo que le gusta, se dan cuenta de que él tenía razón. “Pensaban que yo no podía hacer las cosas, no creían en lo que yo quería ser, siempre dije que quería ser payaso, en mi familia hay doctores, abogados e ingenieros y que uno llegara a quererse dedicar al medio (del espectáculo), pues la única que creyó en mí fue mi abuelita, por lo cual estoy súper agradecido con ella”.

En Badabun tiene dos meses Daniel, su canal de YouTube se acerca a los 350 mil suscriptores y en Instagram (@soydanielmunguia) tiene más de 760 mil seguidores. “Nos ha recibido la gente muy bien, han sido muy cariñosos, he rebasado lo que regularmente cuando llega una persona tarda en subir, el dueño (de la plataforma) me felicitó porque el crecimiento ha sido muy rápido”. Cuenta Daniel que cuando surgió la oportunidad de colaborar con Badabun, él les contó acerca de donde había buscado intentar desarrollarse, “deciden ponerme a prueba, y cuando comienzan a verme en el escenario, porque estamos haciendo una gira, llegué al show de Culiacán y se dieron cuenta de lo que puedo hacer no solo en la cámara, también en el escenario, porque siempre aprendo algo nuevo”.

Daniel no es ajeno a presentarse en público, en Guadalajara cantaba en los camiones, solo que ahora se enfrenta a audiencias más masivas. Explica que él y sus compañeros de gira se están preparando mucho para ofrecerle un gran espectáculo a la audiencia, algunos toman clases de baile, otros de canto, así como de instrumentos y stand up. “No dejamos de superarnos, nos metemos a cursos que da Instagram o YouTube y de todo se aprende muchísimo. En público es muy diferente, cuando sales a la vida real es más impactante, porque la gente te busca, te sigue, te comenta, se emocionan”.

Daniel toca la guitarra acústica, la eléctrica, el piano, el teclado, el saxofón, la trompeta y el ukulele.

“Daniel Munguía es cantante, es músico, es muy romántico y ‘Alele’ es el payaso, es mi personaje, quien además es el corazón de Daniel. Los dos siempre van de la mano, pero me apasiona mucho ser payaso, y a veces al payaso lo toman de una manera muy denigrante, a mí me pasó, con la persona con la que estaba le daba vergüenza que yo fuera payaso, le daba vergüenza que cantara en los camiones. Y yo me siento muy orgulloso de lo que soy, de la persona que he construido y ahora esa persona ya me busca, pero ya no, ya no volveremos a lo mismo”.

“Alele”, su aliado

Destaca el youtuber que su personaje “Alele” le ha abierto todas las puertas, “pero vamos de la mano, somos dos personalidades muy distintas, desde el vestuario, la manera de interactuar… y yo me divierto mucho separando esto. ‘Alele’ es parte de Badabun, porque hay ciertos temas que puede tocar y que Daniel no. Si yo quisiera hacer un reto de ‘verdad o shot’, ‘Alele’ no puede tomar alcohol, pero Daniel a lo mejor sí porque no se vería tan mal. Entonces, cuido mucho la parte del personaje, de cuidar la imagen ante un niño, porque en particular ‘Alele’ se dirige al público infantil, yo me inspiré mucho con ‘Chespirito’ y Eugenio Derbez, pero más con el ‘Chavo del 8’ porque su humor es muy blanco, si causaba algo malo, no te daba coraje, te daba ternura, y a eso voy, a la comedia que te puede dejar un mensaje”, puntualiza.

Daniel comparte que se seguirá preparando para darle al público lo mejor de él, mientras seguirá de gira con Badabun por el Norte del país, esperando pronto que se dé una fecha para su ciudad natal, Guadalajara. Pronto lanzará la canción “De YouTube para el mundo” con Carlos Carrera en una versión acústica.