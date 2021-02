El registro vital de una banda tapatía

La agrupación tapatía Octopus estrenó en octubre pasado su documental, que cuenta sus veinte años de historia. Dirigido por Armando Delgado, cineasta y también productor musical, “Octopus: 20 años en la profundidad” da cuenta de la evolución de la banda a lo largo de dos decenios.

Vía telefónica desde California, Delgado platicó cómo surgió el proyecto para filmar el documental: “En el 1999 produje el primer disco de Octopus. Luego supe que sacaron otro. En 2016 regresé a México y los busqué. Me sorprendió que todavía siguieran, habían lanzado ya siete discos”. El disco más reciente de Octopus es “Magonia”, un LP lanzado apenas en 2020.

Con la sorpresa, Armando les propuso trabajar en un documental: “Si les gustaría hacerlo. Me comenzaron a mandar fotos. Después regresé en el verano de 2018 y empecé a trabajar las entrevistas”. En la preproducción se planeó un guión para el largometraje, pero ya con las filmaciones “decidimos que fuera más espontáneo”.

Tras su visita a la ciudad y al regresar a Los Ángeles, Armando editó durante siete meses las entrevistas y el material de archivo: “Me mandaban fotos, videos, cosas del pasado, de las tocadas. Armé en 2019 un corte del documental, pero me di cuenta de que le faltaba. Regresé ese verano a grabar lo que faltaba, íbamos a presentarlo en marzo de 2020 pero llegó la pandemia”.

Parte del material extra toca la vida personal de los integrantes de Octopus y sus trabajos aledaños a la música, al no vivir de su arte.

Reencontrarse con Octopus muchos años después de haberlos conocido en la producción de su primer álbum y ver su evolución como músicos y como personas fue interesante para el realizador: “Me sorprendió que fueron evolucionando, obviamente sí hay rasgos de cómo eran cuando empezaron. Me pasaron los otros seis discos y me gustaron todos. Se me hizo padre que ellos igual seguían aprendiendo y evolucionando. Cuando los conocí en 1999 se me hizo una banda muy diferente a lo que estaba pasando en México. En 1999, cuando los grabé ninguna banda estaba haciendo eso. Ni en Los Ángeles tampoco”. En California Armando Delgado también tenía su proyecto musical, Pesdeyet.

Sobre su carrera, Armando comentó que a la par de la música, como intérprete, ha trabajado fuera del escenario: “A finales de los noventa armé un estudio de grabación, también siempre he trabajado en video. Películas, programas de televisión, postproducción. Me di cuenta que todo el mundo hace dinero menos el músico”.

Como director audiovisual el documental de Octopus es su ópera prima, luego de dirigir varios videos musicales. Con ayuda de la tecnología, la producción ha sido hecha casi en su totalidad por él mismo.

Como músico cuenta con otro proyecto: Nimodo, que lanzará un EP pronto dentro del colectivo artístico de Sta Tere Sounds, del cual platicó: “Cuando yo llegué a principios de los noventa a Guadalajara me instalé en Santa Teresita. Me sorprendió la creatividad que había. Pintores, músicos, siempre quise hacer algo. Me imagino que cada colonia tiene lo suyo. Armé Sta Tere Sounds y en 3 febrero lanzaremos un sencillo”. En Sta Tere Sounds se agrupan proyectos de Daniel Aceves (baterista de The Broken Flowers, Octopus y Sussie 4), Pakey Vázquez (actor y cantante que presenta Club Revolver), y las bandas Octopus y Vacuum.

Luego del estreno del documental sobre Octopus, Armando empezó a trabajar la preproducción de su siguiente largometraje, ahora una cinta de ficción en el género de terror: “La quiero grabar en Guadalajara. No creo que la podamos filmar hasta verano de 2022”.

