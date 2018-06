El peor vestido es… Maluma

Luego de compartir un par de historias en Instagram, el cantante Maluma dejó ver esta semana uno de los peores looks que ha llevado.

Se trató de un suéter verde con una playera blanca y un pantalón de cuadros gris. El intérprete de "Felices los cuatro" optó por unas botas cerradas obscuras, las cuales combinó con unos "happy socks" que desbalancearon por completo el look.

Este atuendo fue criticado por usuarios ya que lo catalogaron como un look de secundaria mexicana. Sin embargo, debemos aceptar que, a pesar de que este cantante nos guste y lo admiremos por sus decisiones en moda, este atuendo no le favoreció en nada. Para empezar, un pantalón con ese corte va bien con botas cerradas debido a que quitan altura y por ende restan a la figura.

Usuarios de redes se burlaron con memes.

Por otro lado, la combinación de texturas quizás no fue mala, pero lo fueron los colores. Verde, gris y café no es algo que esté en tendencia en este momento, sino todo lo contrario, Maluma debió elegir colores claros y texturas lisas para equilibrar con su figura y elevar su atractivo aún más.

Unos sneakers o unos zapatos bajos debieron ser su elección, ya que las botas con ese pantalón no combinaron. Y ni qué decir de los 'happy socks' que, por cierto, ya nos dimos cuenta que son sus favoritos. Está bien usarlos, pero con un traje monocromático o unos shorts para lograr un look veraniego.

No obstante este fallido look, Maluma poco a poco se reivindica, pues hace unas horas el cantante ha compartido en su Instagram varias "stories" donde se le ve con un look totalmente acertado: sudadera amarilla, pantalones cortos negros y sneakers blancos.

