El estremecedor relato de Kate Beckinsale

Ayer, Kate Beckinsale reveló que a ella también le tocó vivir una experiencia estremecedora ante Harvey Weinstein, el productor que el miércoles fue condenado a pasar 23 años de prisión tras enfrentar cargos de abuso sexual por parte de dos mujeres.

Consideró que aunque se hizo justicia en dos casos, éstos sólo representan una pequeña parte de las demandas que entablaron cientos de mujeres que fueron abusadas por el productor, y cuyos casos no procedieron en la corte.

En su momento, algunas de las actrices que alzaron la voz fueron: Rose McGowan, Ashley Judd y muchas más contaron sus propias historias sobre cómo el director las acosó, violentó; incluso, hay historias de violación. Ahora, fue el turno de Kate Beckinsale quien compartió su propia historia. Señaló que todo ocurrió en 2001 durante la premiere de su película “Serendipity”, pocos días después del atentado terrorista que destruyó las Torres Gemelas.

La actriz narró los hechos en sus redes sociales donde publicó: “Para el estreno de “Serendipity”, el 5 de octubre de 2001, todos nos negamos a ir porque celebrar un estreno pocas semanas después del 11 de septiembre con la ciudad todavía humeante parecía una idea insensible, sorda e irrespetuosa”.

Agregó que ante la negativa de los actores, Weinstein —productor del filme— insistió en realizar el evento al cual la actriz acudió con un traje sastre en color blanco.

A la mañana siguiente de la alfombra, ella y su hija fueron invitadas a la casa de Harvey para que la niña pudiera jugar con la hija de Weinstein.

Todo resultó ser una trampa, pues al llegar el productor le reclamó: “Si estoy lanzando una alfombra roja, te pones un vestido ajustado, sacudes el trasero y sacudes las tetas, no bajas luciendo como una lesbiana”, dijo Weinstein a la actriz, quien quedó, según su narración, en shock.

“Traté de decir ‘Harvey, la ciudad está en llamas, la gente sigue buscando a sus familiares, ninguno de nosotros sintió que el estreno fuera apropiado y mucho menos salir vestido como si fuera una despedida de soltero’”. Él dijo: ‘No me importa, es mi estreno y si quiero ver c*ñ* en la alfombra roja, eso es lo que obtengo’”.

La histrión narró que tras el reclamo, ella y su hija salieron huyendo del lugar: “Esa fue una de las muchas experiencias que tuve para la que no había recurso, y no cae bajo ningún delito”.

A lo anterior, Beckinsale agregó que no todos los abusos de Weinstein pueden ser castigados por la ley, pero que sucedieron muchos momentos así, a ella y a muchas otras, y que son parte de las técnicas que el productor usaba para intimidar y controlar a todos a su alrededor.

Agregó que en su momento fue “castigada por eso y en otros casos en los que le dije que ‘no’ a él durante años; como en aquella ocasión en la que me pidió que fuera a su cuarto de hotel, y cuando llegué, abrió la puerta en su bata de baño. Yo era increíblemente ingenua y joven y no se me ocurrió que este hombre mayor y poco atractivo esperaría que tuviera algún interés sexual en él. Después de rechazar el alcohol y anunciar que tenía escuela a la mañana siguiente me fui, incómoda pero ilesa. Unos años más tarde me preguntó si había intentado algo conmigo en esa primera reunión. Me di cuenta de que no podía recordar si me había agredido o no.”

También expresó que la sentencia de Weinstein es “un gran alivio para mí en nombre de todas las mujeres que agredió o violó sexualmente, y espero que sea un elemento disuasorio para ese tipo de comportamiento en esta y en cualquier otra industria”.

La actriz terminó diciendo que Weinstein cometió muchos crímenes que no son exactamente “crímenes” y que “el acoso inhumano y el maltrato encubierto por el que todavía no hay recurso sin importar a quién se lo digas”, necesita ser reconocido y eliminado de la industria.

JL