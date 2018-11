El espíritu teatral de Alejandro Puente

El próximo 21 de noviembre llegará al Teatro Diana la puesta en escena “La sociedad de los poetas muertos” con dos funciones, a las 19:00 y 21:30 horas. El montaje es liderado en el escenario por Alfonso Herrera, pero con él, son varios los jóvenes actores que lo complementan y le dan réplica, es el caso de Alejandro Puente, quien en entrevista, comparte que el equipo de trabajo se ha vuelto una gran familia y cada función se la disfrutan mucho.

Alejandro de 24 años, es una de las jóvenes promesas de la actuación en México y este proyecto ha significado una gran oportunidad en su trayectoria histriónica. “Las ganas de hace teatro fueron las que nos impulsaron a todos para hacer este proyecto, desde los productores, Claudio Carrera, Tina Galindo, Morris Gilbert y Ocesa cuando decidieron hacer esta puesta en escena, hasta el momento en el que nos avisaron que íbamos a hacer un taller, el resultado es que ustedes pueden ver una función, pero detrás, hay meses de ensayo”.

Él y sus demás compañeros actores, empezaron en el montaje desde hace dos años, primero como un taller riguroso que para todos fue como regresar a la escuela, pero estas tablas ahora son el reflejo del trabajo arduo y la satisfacción del público por ver las funciones de “La sociedad de los poetas muertos”.

“Mucha gente se ha podido dar cuenta por nuestras redes sociales que nos la pasamos bomba, la verdad es que somos una familia, no solo compartimos el escenario, también nuestras vidas, desde Poncho hasta todos los que estamos en escena, nos vemos fuera del teatro, nos la pasamos increíble, debo decir que sí hay bromas que nos hacemos, pero también hemos aprendido a lidiar con las personalidades de todos y nos queremos mucho”.

Un elenco redondo

Son 18 actores en escena quienes se alternan los personajes para que las funciones puedan ser diferentes y cada vez que el público quiera repetir la experiencia encuentre algo distinto en las interpretaciones. Alejandro da vida a “Todd Anderson”, “es el personaje con el que inicié el proyecto y con el que sigo, pero también me tocará hacer a ‘Neil Perry’, el otro protagónico, y la verdad es que estoy muy emocionado, son roles muy bonitos con un reto actoral muy grande, pero que disfruto mucho”.

Particularmente la historia le deja a Alejandro un gran aprendizaje sobre crecer. “Yo he vivido momentos muy difíciles y muy bonitos a lo largo de estos meses de estar con esta familia, y lo que me ha impulsado a seguir adelante siempre, es esta historia, en los días que a veces es complicado subirse al escenario, esta trama me recuerda que tengo que luchar por mis sueños, seguir descubriendo quién soy y que no debo de tener miedo a ser grande y luchar por todo lo que quiero”.

¿De dónde viene?

Alejandro Puente empezó a los 16 en el histrionismo con talleres de actuación y de teatro, más tarde ingresó a la Escuela Nacional de Arte Teatral en Bellas Artes, se fue a Estados Unidos para estudiar cine y desde un par de años se quedó en México, hizo la obra “Yo soy Dios” de manera independiente, “La sociedad de los poetas muertos” es el primer montaje de tipo comercial que hace.

Actualmente, está rodando una cinta enfocada en el género del terror. En televisión fue parte de “El Dandy”, también con Alfonso Herrera. Así mismo, Alejandro está preparando un proyecto en streaming.