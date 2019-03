El cine mexicano necesita apoyo del público: Pablo Astiazarán

"Es una pena hacer cine para que lo vean tres personas", dijo el actor Pablo Astiazarán, quien considera que las producciones nacionales necesitan el apoyo económico de particulares, pero también del público asistente a las salas.

"Por apoyo me refiero al sector privado, apoyo del gobierno, porque es algo que nos identifica. Creo que eso nos hace falta", dijo el actor en entrevista.

El actor que ha hecho papeles en diversas producciones como en la serie "Ingobernable" y en la película "Fausto", afirma que aunque hay mucho talento en el país, las producciones mexicanas siempre se enfrentan a grandes dificultades que ocasionan que muchas veces dé como resultado una calidad no muy buena.

"Le hace falta todo, todo menos ganas, yo creo que tenemos ganas de hacerlo, hay enorme talento y no sólo hablo de productores y directores, sino de todos, pero hacer una película es hacer una tarea titánica porque todo está en tu contra, siempre alguien quiere más lana o pone un pretexto para hacerlo. Y a la mera hora de la hora lo único que queremos ver es un pastelazo para tranquilizar la cabeza".

El intérprete comentó que el problema no son las producciones comerciales, sino la falta de público que las vea. "A mí lo que me importa es contar buenas historias. A mí me gustaría que todas las películas mexicanas fueran comerciales, lo comercial no es malo, lo que queremos hacer es mejorar lo comercial".

Asimismo, opinó que le da mucho gusto que se estén abriendo nuevos espacios, como el festival de cine "Valle Film Fest" que se está llevando a cabo en Valle de Bravo, en México.

OB