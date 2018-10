El cine mexicano está mejor que nunca: Alfonso Cuarón

El cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, se reivindicó aquí, en el marco de un homenaje en Francia, como un “cineasta mexicano” pese a su carrera internacional y aseguró que el cine mexicano está ahora en el mejor momento de su historia.

"Creo que va a haber un entendimiento muy especial de parte del público mexicano"

En entrevista en el marco de la décima edición del Festival Lumière de la ciudad de Lyon, que le rindió homenaje esta semana, Cuarón afirmó que en “el cine mexicano cada generación es mejor que la anterior”.

“Yo creo que el cine mexicano está mejor que nunca” afirmó el oscarizado director de trayectoria internacional al recalcar que es un cineasta “mexicano” pese a haber rodado la mayoría de sus películas fuera de su país y sobre distintas temáticas.

“Yo soy mexicano y a partir de eso pues también me siento parte del mundo (…) Hay una pretensión arrogante cosmopolita de llamarse ciudadanos del mundo, que hay una parte que es cierta pero es que incluso cualquier ciudadano del mundo tiene que estar centrado en una raíz”, comentó.

El director de “Gravity”, ”La princesita”, su película “más querida” según confesó, y de “Roma”, su último largometraje, una historia personal que supuso su retorno a rodar en México tras años de ausencia, expresó su deseo por ver la reacción del público mexicano con su nuevo filme, premiado recientemente en Venecia, Italia.

“Bueno yo tengo muchas ganas de que se vea sobre todo en México porque es el lugar natural, porque es una película que creo y, está probando en los festivales, que es muy universal y que conmueve a gentes de diversas culturas”, dijo respecto al filme ganador del León de Oro de la pasada Mostra de Venecia.

“Pero creo yo que el público mexicano va a tener una lectura muy específica, creo que va a haber un entendimiento muy especial de parte del público mexicano", comentó al adelantar que en México “se podrá ver hacia el fin del año”.

Cuarón presentó la cinta esta semana en preestreno en Francia en el festival lionés que organiza el Instituto Lumière, cuya sede se ubica en la casa de los hermanos Lumière, inventores del cinematógrafo.

Sobre la plataforma Netflix, productora del filme, dijo que “hasta el momento han sido maravillosos. La relación ha sido maravillosa. El compromiso que han tenido con la película, de mostrarla al mundo, de exhibirla en los mayores lugares posibles, en las salas también, estoy muy agradecido, esperemos que así sigan las cosas” comentó el realizador.

El director nacido en la Ciudad de México y egresado de la escuela de cinematografía CUEC de la UNAM, afirmó que no es un director “muy prolífico” porque no ha hecho muchas películas. Por el momento su proyecto más concreto es terminar con la presentación de “Roma”, añadió.

“Lo que viene todavía no lo sé. En realidad estoy terminando este proceso. No soy muy prolífico, en realidad he hecho muy pocas películas. Ahora más bien es terminar esta película” explicó.

Cuarón recibió en Lyon esta semana un homenaje que incluyó la colocación de una placa con su nombre en el “Muro de los cineastas” de la casa-museo de los inventores del cine, en donde figuran doscientos grandes directores, actores y actrices de la historia del séptimo arte, y ofreció una larga y aplaudida clase magistral.

Se exhibieron además cinco de sus películas dirigidas, un documental realizado por un grupo de cineastas franceses sobre el cineasta mexicano y se proyectó el preestreno de Roma en Francia, que Cuarón presentó en la mítica sala del Instituto Lumière que le ovacionó y se puso en pie para honrarle.

“Este homenaje y los homenajes evidencian la vejez” comentó sonriendo el director mexicano.

Además, ayer se anunció que la cinta "Roma" de Cuarón está nominada a los Premios Hollywood Muic in Media en la categoría de Mejor supervisión musical.

AC