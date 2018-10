Van por el Oscar como Mejor cinta extranjera

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) reveló la lista de las 87 cintas que contenderán por las nominaciones a la mejor película extranjera en la 91 entrega anual de premios Oscar.

Entre estas destacan la mexicana “Roma” de Alfonso Cuarón; la española “Campeones” de Javier Fesser, la argentina “El ángel” de Luis Ortega, de Uruguay, “Twelve-Year Night”, de Álvaro Brechner y de Venezuela, “The Family” de Gustavo Rondón Córdova.

Además, entre las latinas se encuentran por Bolivia, “The Goalkeeper” de Rodrigo “Gory” Patiño; Chile, “...And Suddenly the Dawn” de Silvio Caiozzi; Colombia, “Birds of Passage” de Cristina Gallego; Costa Rica, “Medea” de Alexandra Latishev; Republica Dominicana, “Cocote” de Nelson Carlo De Los Santos y Ecuador, “A Son of Man Jamaican problem”.

Ademas de Panamá, “Rubén Blades Is Not My Name” de Abner Benaim; Paraguay, “The Heiresses” de Marcelo Martinessi; Peru, “Eternity” de Oscar Catacora; Uruguay, “Twelve-Year Night” de Álvaro Brechner y Venezuela, “The Family” de Gustavo Rondón Córdova.

De países que en el pasado han ganado en esta categoría destacan por Italia “Dogman” de Matteo Garrone; Dinamarca, “The Guilty,“ de Gustav Möller; Francia, “Memoir of War” de Emmanuel Finkiel; Alemania, “Never Look Away” de Florian Henckel von Donnersmarck; Japon, “Shoplifters,“ Hirokazu Kore-eda, entre otros.

Las nominaciones al Oscar serán dadas a conocer el 22 de enero del 2019 y la entrega de ganadores serán revelados en la ceremonia a llevarse a cabo el 24 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood.

Vivir lejos de México y la edad me llevaron a “Roma”: Alfonso Cuarón

Los hechos de radicar lejos de México y ser un hombre que rebasa el medio siglo de vida fueron los elementos primordiales que llevaron a Alfonso Cuarón a crear “Roma”, película que tras ganar el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, representa a México para las nominaciones a los premios Oscar de 2019.

“Tiene que ver con un efecto secundario de vivir lejos de mi país, de extrañarlo y de pensarlo mucho; pero también de que soy una persona entrada en años y me he puesto a reconsiderar mi vida. Esas fueron la necesidades, lo que detonó a ‘Roma’”, explicó el director de cine.