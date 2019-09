El arte de vestir para la alfombra roja

Me lo pongo o no me lo pongo” ahí está el dilema en las alfombras rojas. Cronistas señalan que la primera referencia histórica de este fascinante pasillo de tono encendido por el cual desfilan las personas tuvo su origen durante el estreno de la obra “Agamenón” de Esquilo, escrita en el año 458 A.C.

Años más tarde, durante el Renacimiento, se volvieron populares y eran colocadas frente a los tronos o en las habitaciones donde se reunía la realeza; en este periodo su uso fue exclusivamente político.

En el mundo de la cinematografía la primera alfombra roja lució en el estreno mundial de la película “Robin Hood” (1922) por decisión del empresario Sid Grauman, el dueño del teatro egipcio donde se proyectó, y quien decidió colocarla para llenar de glamour a la premier.

En 1961, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas organizó, por primera vez, una alfombra roja para la entrega de los Premios Oscar. Justo en ese instante, dicho momento se convirtió en una de las tradiciones más importantes entre las estrellas de cine. Para 1966 los Oscar comenzaron a ser transmitidos a color, transformado el caminar de los famosos por la alfombra roja en uno de los desfiles más importantes para la moda.

Actualmente, en todas las premiaciones, como: los Globos de Oro, los BAFTA, los Ariel, los Premios Grammy y los Premios Emmy estas alfombras son uno de los momentos más esperados por el público, el cual goza con ver los modelos de alta costura que lucen las estrellas del llamado showbiz, mientras los programas de espectáculos no reparan en armar listas con los mejores y peor vestidos.

Y la noche de los Emmy 2019 no serán la excepción, por lo que esta casa editorial entrevistó a Brad Goreski, famoso estilista de moda y personalidad televisiva, quien en 2015 se unió a “Fashion Police” como nuevo coanfitrión y quien hoy estará transmitiendo la alfombra roja de los Emmy por el canal E!, donde comentará todo sobre los estilos que desfilarán previo al más importante evento de la industria de la pantalla chica.

Es así que vía telefónica, Brad habló sobre las tendencias y los rostros que el público no se puede perder hoy en la noche durante la entrega de reconocimientos a lo mejor de la televisión estadounidense. El estilista de moda y comentarista señaló que hoy los colores vibrantes estarán in y muy presentes, en concordancia a lo presentado en la Semana de la Moda de Nueva York: “Hay un punto de vista optimista de los diseñadores al usar mucho color, principalmente el amarillo y el rojo brillante. En términos de siluetas, los vestidos ‘high-low’ (adelante corto y largo atrás) o minis con colas largas se verán a lo largo y ancho de la alfombra, lo que me parece divertido. Además, veremos telas lujosas y de volúmenes”. Adelantó que volverán los “balls gowns” (vestidos grandes de fiesta de baile).

También, indicó que veremos a muchas de las artistas luciendo outfits con estilo CAMP: “Esta tendencia se ha visto presente durante los últimos años, así que creo que no faltará en la alfombra roja”.

Si hay un grupo que ha logrado elevar la calidad de las alfombras rojas, año tras año, esos son los diseñadores, quienes le presentan a las actrices sus mejores propuestas, por lo que al cuestionar a Brad sobre los favoritos de las estrellas para esta noche, sin dudarlo enlistó a: Thom Browne, Dior, Valentino y Gucci.

En lo referente a la vestimenta masculina, agregó que los hombres que asistirán a los Premios Emmy 2019 apostarán por el esmoquin y los enterizos, con lo cual lograrán un look cómodo y al mismo tiempo elegante.

Así mismo, y en un tono relajado, Goreski puntualizó que, pese a que su apuesta de esta noche es por la elegancia, no considera que sea 100 por ciento obligatorio que los varones acudan a los Emmy luciendo un saco y una corbata, pues asegura que en la actualidad, la alfombra roja es más sinónimo de diversión y la oportunidad de que la gente muestre el estilo que define su personalidad: “Estamos en un tiempo en que la gente quiere expresarse más que nunca y eso es genial porque lleva a experimentar. Por ejemplo, las mujeres ya no tienen la presión de aparecer en un vestido de fiesta, pueden ir en un traje. Hay tanta variedad. Los nuevos looks en la alfombra roja permiten a las celebridades y estilista expresarse en diferentes maneras”.

Finalmente, si bien los asistentes a las ceremonias de premiación cuidan las formas de sus looks, no hay duda de que algunos lo hacen mejor que otros, por lo que al preguntarle a Brad ¿quiénes son las celebridades a las que el público deberá seguirles la pista durante esta entrega, gracias a que destacan por su gusto exquisito para vestir? Sin dudarlo, señaló: Mandy Moore, Michelle Williams, Billy Porter y al elenco de “Game of Thrones”: “Maisie Williams, Sophie Turner y Gwendoline Christie tienen una presencia muy fuerte en la alfombra roja. Y Billy Porter luce extravagantes y fabulosos looks en la alfombra roja”, apuntó Goreski.

Van por el reino absoluto

Aunado a que los ojos del mundo estarán colocados en los look de las celebridades, hoy, también robará la atención la producción de HBO “Games of Thrones”, la serie más reconocida en la historia de los Emmy y la cual este año vuelve a ser la favorita con 32 nominaciones, con las que compite en la categoría Mejor serie dramática contra: “This Is Us”, “Better call Saul”, “Succession”, “Ozark, “Pose”, “Killing Eve” y “Bodyguard”.

Toma Nota

La entrega de los Premios Emmy, hoy, en el Teatro Microsoft en Los Ángeles a las 20:00 horas. La cobertura de E! comenzará a partir de las 15:30 horas con “La Antesala”; siguiendo la transmisión, con “En VIVO” desde la Alfombra Roja a las 17:00 horas y finalmente, al terminar la ceremonia, llegará la tan esperada transmisión “La Fiesta”, a emitirse a partir de las 22:00 horas.