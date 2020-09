“El amor nos ciega”: Alexander Acha

Alexander Acha lanzó “Y tú”, una canción italiana escrita por Claudio Baglioni y Antonio Coggio. Este sencillo comienza un proyecto largamente soñado por el músico mexicano, pues cada mes va a estar sacando un nuevo sencillo: “Es una canción que grabé en Italia hace algunos meses. Es el primer sencillo de este compilado de canciones italianas. Es un tema muy apasionado sobre los albores del amor: el amor nos ciega, nos eleva y nos embriaga, idealizamos, nos entregamos, se sube la pasión. Es una canción que se cuenta en la playa”, platicó el artista.

Los próximos lanzamientos conformarán un nuevo álbum: “La mayoría de las canciones son de mucho sentimiento, canciones románticas, de mucha pasión y emotividad. Me propuse cantar unas canciones que desde niño me han hecho vibrar, me han hecho sentir. Tienen una interpretación exigente, son canciones difíciles de cantar, con un rango vocal muy grande, con notas altas, melodías preciosas y letras muy profundas que exigen una técnica. Así solían escribir los cantantes italianos de ese entonces. Son canciones intensas, pero muy bonitas”.

Para adentrarse más en el alma de las canciones, el músico decidió grabar en el país europeo, con músicos que conocen muy bien el repertorio: “La experiencia en Italia fue muy bonita, a mitad de la campiña italiana, con todo el viñedo, las huertas, los olivares, la campiña italiana”. El disco se grabó como se hacía antaño, en vivo.

En su carrera, Alexander ha cantado sus temas propios, además de tomar el rol solo de intérprete como en este disco futuro: “He vivido un poco todo en mi carrera: he cantado mis canciones, he cantado las de alguien más, he compuesto para otros, he compuesto en coautoría. Todo es bonito, siempre y cuando lo sintamos propio. Es fácil hacer vibrar cuando uno siente y se conmueve, eso se proyecta”.

Además de la música nueva, Alexander Acha estrenará una colaboración el próximo mes, aún por anunciar el artista: “Es fuera de este proyecto. Me gustó, lo sentí bien a la talla mía, en cuanto a estilo. Es un experimento, un atrevimiento en otro género. Aunque ya he hecho otras colaboraciones en otro género, como ‘Llorar’ que le fue muy bien. De eso se tratan las colaboraciones: de fusionar, de mezclar, de diluirnos un poco para formar parte de algo más”.

Un factor para decidir lanzar el disco sencillo a sencillo, mes con mes, fue compartir la música en estos tiempos adversos. En ese sentido el músico también ha participado en campañas como Seguimos de Pie: “La compuse yo, pero la cantamos varios, para recaudar donaciones y comprar despensas, para la gente más vulnerable por el tema del desempleo que se está generando en la república”. Otra campaña es Le Entro (www.leentro.com): “Es similar, pero todo lo que se recauda se distribuye en diferentes áreas: educación, salud, alimentación”.