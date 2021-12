Spider-Man No way home: Lo que debes saber del teaser de Doctor Strange 2

Si ya viste “Spider-Man: No way home” en cines y te esperaste a las dos escenas post-créditos sabrás que Marvel Studios aprovechó para revelar un pequeño avance sobre “Doctor Strange y el Universo de la Locura”.

En este pequeño fragmento —que ya se filtró también en algunas redes sociales y YouTube— se confirma la aparición de “Wanda Maximoff” (Elizabeth Olsen) junto al “Hechicero Supremo” (Benedict Cumberbatch) luego de su protagonismo en la serie “WandaVision” de Disney+. Y si eres de los que no entendió qué secretos nos reveló Marvel en este avance, no te preocupes, aquí te compartimos algunos detalles que tienes que saber.

Parece que el hechizo de “Doctor Strange” hecho en la película “Spider-Man: No way home” para ayudar a que el mundo olvide a “Peter Parker” no quedó del todo solucionado; haber roto las barreras multiversales ha tenido consecuencias.

Para entender algunas referencias de este teaser, es necesario haber visto las siguientes series:

“Loki”: por la explicación más detallada de cómo funciona el multiverso.

“WandaVision”: Por la continuación de la lucha contra sí misma de “Wanda”, ahora oficialmente conocida como “La Bruja Escarlata”

“What If”: Por la aparición de la variante oscura de “Doctor Strange” en el episodio 4 de la serie de Disney+. así como una breve explicación de “Shuma-Gorath”, quien oficialmente no está confirmado pero podría ser el villano de tentáculos. Es importante también tener en cuenta ver la serie completa para saber cómo funcionan las variantes.

La secuela de “Doctor Strange” llegará a los cines de todo el mundo el próximo 6 de mayo.

AC