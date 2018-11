“El Profeta” que encenderá Guadalajara

Dov Elkabas será parte de la alineación de lujo que se presentará hoy y mañana en la primera edición del Dreamfields en Guadalajara. En entrevista, el DJ admite que poco conoce a nuestro país, pero que está ansioso por llegar a explorar tierras tapatías. El también conocido como DJ Prophet asegura que nuestra tierra es única a su manera, y hay varias cosas que disfrutó en su última visita. “Ya he estado en México antes, este mismo año vine al EDC (Electric Daisy Festival, por sus siglas en inglés) en febrero, aunque admito que sólo conozco a la Ciudad de México, pero debo decir que me encantó la atmósfera, la gente y la pasión que hubo por mi ‘Hardstyle’”.

Elkabas piensa que si él no conoce mucho de México, es probable que muchos no conozcan su música, pero se describió a sí mismo para saber que esperar en el Dreamfields. “Yo considero que soy un DJ que no tiene estilo, en el estudio hago lo que siento y no dejo que me encasillen en un solo estilo. Creo todo lo que siento, a veces soy melódico, otras un tanto más ‘jumpy’, y otras más puedo ser más crudo y fuerte. Es lo que trato de expresar con mi trabajo, es mi forma de decir que la vida es simple, porque todo lo que se hace con pasión eventualmente te dará resultados”.

Admite que este tipo de eventos son un gran acierto, pues se vuelven escaparates para los exponentes del género electrónico. “Este tipo de eventos se convierten en una oportunidad de acercarnos a nuestros fans en todo el mundo, en este caso en México, que debo de admitir que son muy pasionales y energéticos, pero esta vez estoy preparado, porque tengo toda la energía que se necesita. Espero que estén listos para mí también”.

Finalmente, DJ The Prophet comenta que él sólo espera una cosa de este evento: “Yo sólo quiero crear nuevas experiencias y grandes memorias, y seguramente en Dreamfields lo lograré. Gracias a toda la gente que me sigue, y espero verlos a todos este próximo domingo (20:30 horas, XXLERATOR Stage) en mi presentación”.