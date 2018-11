“El Norteño”, listo para hacer reír

El próximo 17 de noviembre a las 20:30 horas, Edson Zúñiga, “El Norteño”, se presentará en el Teatro Galerías, un foro en el cual se siente como en casa y donde el público siempre acude a verlo para pasarse un rato divertido y ameno con sus rutinas de comedia. Los boletos para ver al comediante en acción van de los 250 a los 450 pesos.

En entrevista adelanta que estará muy receptivo de lo que le pida la audiencia, le gusta interactuar y que en momentos sea el público el que vaya dirigiendo su espectáculo. “No tengo nada estructurado vengo a ver qué es lo que la gente pide y quiere, obviamente conforme vaya la exigencia yo voy soltando, pero como comediante tengo que hacer la propuesta de comedia”.

Explica que al llevar su espectáculo de esta manera, su mente tiene que ser muy ágil y por lo mismo, dominar los temas de interés actual, estar muy informador, por ejemplo, sobre el precio del dólar, la refinería en Tabasco o el Tren Maya, “uno debe estar enterado absolutamente de todo porque nunca sabes que es lo que te va exigir el público en ese momento”.

Dice que su experiencia con los tapatíos siempre ha sido muy buena, pese a que a veces pueden ser un poco apáticos con otros espectáculos o figuras del entretenimiento. “A mí siempre me toca el otro lado, un público totalmente dispuesto, siempre con mucha expectativa de lo que yo puedo ofrecer y siempre muy entregado, eso es cada año que yo vengo a la ciudad”.

Sobre como ahora todo se polariza, donde la audiencia se vuelve muy radical con ciertos temas y que a veces el comediante tiene que ser políticamente correcto, dice Edson que él prefiere no ver las redes sociales, y hacer su show como siempre lo ha hecho y si hay alguien a quien no le haya gustado, él lo entiende de la mejor manera si es que en una nueva oportunidad ya no desean asistir. Aunque siempre ha conectado bien con sus seguidores puesto que parte de la comedia real, de cosas cotidianas con las que nos identificamos todos.