"El Junior: El Mirrey de los Capos" llega a su recta final y Luis Fernando Peña habla de su éxito

La primera temporada de “El Junior: El Mirrey de los Capos” llega a su fin el próximo 8 de agosto. Este martes y el próximo, se pueden ver sus últimos capítulos por Distrito Comedia en punto de las 21:00 horas, con repeticiones los jueves a las 21:30 horas y los sábados a las 22:00 horas.

A propósito del desenlace de esta comedia protagonizada por Diego de Erice y María Fernanda Yepes, la cual hace una farsa de las narcoseries, habla Luis Fernando Peña quien interpreta a “Chalino” dentro de esta divertida historia.

“Es un gran proyecto que se grabó durante la pandemia, así es que estamos doblemente contentos, pues nos costó mucho tiempo poderlo realizar y levantar, además, a nivel de producción también fue un reto, así que hoy que está en su recta final y que haya sido un éxito para la gente, pues te habla de todo el amor y el cariño que está puesto ahí”. Además, comparte que existe la posibilidad de que se haga una segunda temporada.

Sobre desarrollar su personaje, se siente muy satisfecho. “La indicación de Israel Jaitovich (líder del proyecto) fue muy clara, él quería hacer una burla de todas las narcoseries que hemos hecho, porque yo también he estado ahí, y quería que nos burláramos de nosotros mismos como actores. Entonces, creo que eso es lo divertido. Y si tomas en cuenta que dentro del set tienes a monstruos de la comedia como lo son Germán Ortega y El Indio Brayan, quienes fueron con los que me tocó trabajar, y además a Diego de Erice, Alejandro Calva, Jesús Ochoa, Luis Felipe Tovar y María Fernanda Yepes, pues fueron un gran abanico para que la gente se enganchara”.

Resalta que el último capítulo de la serie será “una verdadera joya” con referencias de muchas cosas:

“Pero van a seguir viendo al mismo ‘Chalino’ torpe y atrabancado, quien después de haber estado esperando la orden de la patrona (Yepes) para matar a su hermano (De Erice), el día de hoy prácticamente es su fan número uno y ahora quiere ser como su patrón, como ‘El Junior’”.

Luis Fernando ha estado trabajado en otros proyectos televisivos en torno a la comedia como “El Príncipe del Barrio” del canal Las Estrellas con Ariel Miramontes y Violeta Isfel donde interpreta a un policía.

“Ha sido una bendición, ‘El Junior’ llegó a abrirme las puertas de par en par para hacer comedia, lo cual agradezco mucho, fue el primer proyecto de comedia que hice, y de ahí vino una avalancha para hacer este tipo de personajes, por ejemplo, llegó ‘Trujillo’ en ‘Harina’, que ya viene la segunda temporada, obviamente ‘El Príncipe del Barrio’ y el haber formado parte por un tiempo de ‘Más noche’, pues obtuve tablas para seguir dedicándome a la comedia”.

Además, resalta que El Indio Brayan y Los Mascabrothers le han dicho que tiene una gran facilidad para este género, y eso a él lo llena de orgullo.

Proyectos de teatro

Luis Fernando también está produciendo teatro, se trata de la puesta en escena “Hablar o morir”.

“Es un texto que habla sobre la violencia de género. La compañía busca generar un movimiento cultural en contra de la violencia. Estrenamos este 4 de agosto en La Casa de Emilio El Indio Fernández y la intención es replicar (el proyecto) en la República. Hay muchas mujeres que se nos han acercado y que quieren contar su historia”.

Y a finales de agosto estrena el musical infantil “¿Quién le teme al lobo feroz?”, de la productora Jessica Mata, esto será en el Nuevo Teatro Libanés. Además, está filmando la serie “Cada minuto cuenta”, que habla sobre el terremoto de 1985 en la Ciudad de México.

“Me toca darle vida a uno de los héroes sin capa, la famosa ‘Pulga’, este hombre que rescató a los bebés del Hospital General. Terminamos el 7 de diciembre de filmar en los Estudios Churubusco”.

Responde a la polémica

Se difundió en medios de comunicación y redes sociales que Luis Fernando Peña compraba tenis de imitación, por lo cual fue criticado en estas mismas plataformas.

“Yo lo tomo muy normal porque así soy, pero al final del día sí hay un tema. A mí me enseñaron a ganarme el pan y cuando estaba morro y si yo quería algo y no me alcanzaba para unos tenis, iba al tianguis y los compraba. Desde chamaco vendí garrafones, trabajé como mesero, lavaba carros y con eso me ganaba mi dinero”.

Resalta que tiene prioridades en la vida, como su familia que es la principal.

“Se me criticó, pero yo jamás lo dije, porque según mis hijos y mi esposa también tienen tenis piratas, no… Yo soy el que me compro mis cosas en el tianguis. Y mis hijos tienen la consigna de que si quieren algo se lo tienen que ganar, pero obviamente se los compro buenos (los tenis), en tiendas”. Pero reitera, “cualquier persona en este país, que no es figura pública, o lo es, compramos en un tianguis”.

