El Jimmy llevará "Un show a medias" al Foro del Ángel

Este domingo 3 de septiembre en el Foro del Ángel (Avenida Adolfo López Mateos Sur 2077, colonia Jardines Plaza del Sol), el standupero, El Jimmy, presentará su espectáculo “Un show a medias”. Las puertas del inmueble se abrirán desde las 20:00 horas y la velada arrancará en punto de las 20:45.

El Jimmy, además, tendrá invitados especiales, contará con la presencia de otros comediantes locales tapatíos, Jerry Balderrama, El Buen Peter, Gema Cadena y Fredy Cobijas, cada uno tendrá aproximadamente 10 minutos en el escenario, como preámbulo al número estelar del comediante, cuya rutina dura poco más de media hora, de ahí que haya decidido titularla “Un show a medias”. Los boletos se pueden conseguir a través de GoLiiive, en preventa cuestan 200 pesos y en taquilla el mismo día, en 250. Navega https://www.goliiive.com/un-show-a-medias.

A propósito, EL Jimmy conversa con EL INFORMADOR para hablar más a detalle sobre su espectáculo, el cual es la segunda vez que lo presenta, pero ahora en un foro con mayor capacidad, anteriormente fue en un bar. El Jimmy tiene dos años de carrera en el stand up y le ha ido muy bien desde entonces, ahora mismo tiene varias fechas en otras ciudades de la República.

CORTESÍA

La rutina habla sobre sus vivencias como persona de talla baja. “La mayor parte de mi rutina está basada en ser una persona con enanismo y todas estas experiencias, vivencias, relaciones amorosas y cuestiones que te distinguen de los demás al ser una persona con talla baja, tanto en temas de la ropa y de la familia, cuando puede haber un cierto trato distinto”. Pero también incluye humor negro para que todo el público se identifique, pues no solo se enfoca en estas cuestiones personales.

A mediados de junio del 2021, empezó a desarrollarse en el stand up, comenzó a acudir a los distintos eventos relacionados en la ciudad y se percató de que le iba bien. “A la gente le gustó lo que hacía, al grado de que he tenido participaciones en otras ciudades. Y ahora el 16 de septiembre me voy a León, luego el 23 me voy a la Ciudad de México a grabar para un festival de stand up de Spotify, también iré a Aguascalientes y el 7 de octubre regreso de nueva cuenta a la CDMX”.

El Jimmy espera que para el 2024 ya tenga su show completo de una hora. Finaliza al decir que lo que busca con su rutina no es enseñar o concientizar a la gente, “es una cuestión más de aceptar tu condición y burlarte, porque de todo lo malo que pudiste vivir en tu niñez como miradas y señalamientos, transformarlo esto en algo positivo que genere una risa para la gente. Desde mi punto de vista, siento que como persona, desde hace dos años he cambiado, en el sentido de que veo las cosas diferentes, he aprendido a reírme de mi condición”.

FS