El FICG 37 presenta su selección oficial

Cada vez faltan menos días para que se desarrolle la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) que en esta ocasión tomará su curso del 10 al 18 de junio, teniendo como país invitado a Polonia. En recientes días, la organización avisó que ya está la lista oficial de las películas que participarán en las diferentes categorías con las que cuenta el festival, sin embargo, todavía algunas más se pueden integrar a la parrilla.

Pavel Cortés, uno de los directores de programación del FICG, quien además es el director de Premio Maguey, habla en entrevista para EL INFORMADOR sobre la selección oficial de películas de este año, por ejemplo, expresa que la labor que se hace requiere de muchos meses de intenso trabajo para conformar la selección.

“El festival se maneja por diferentes líneas, como nuestra convocatoria oficial, la cual debo confesar que estoy gratamente sorprendido porque hasta hace pocas ediciones era como muy poco probable que la mayoría de las películas pudieran venir de la convocatoria oficial, generalmente las películas grandes o de trayectoria interesante no atienden una convocatoria, es más bien un contacto directo con las distribuidoras, o hay un interés de nosotros como programadores en títulos muy específicos donde nosotros salimos en esa búsqueda”, dice Pavel, pero confiesa que particularmente para esta edición, hay filmes muy importantes que atendieron la convocatoria oficial.

“Esto es muy grato, porque al final, la intención o lo correcto, por decirlo de alguna manera, es que nuestra programación se nutriera de esa manera, que no hubiera necesidad de salir a buscar, aunque eso es impensable porque siempre habrá títulos que no se inscriban, pero que nosotros estemos interesados”. Sin embargo, también resalta que el hallazgo de cintas que integran esta parrilla siempre es orgánico y fortuito.

En el FICG son tres directores de programación, por ejemplo, Pavel está a cargo de Premio Mezcal, Largometraje Iberoamericano de Ficción, Premio Maguey, y en esta ocasión el invitado de honor que es Polonia, Esmeralda Vivas hace la curaduría de animación, las galas a beneficencia y la selección de cortometrajes, mientras que Rodolfo Castillo Morales lleva las secciones documentales. “Además de la dirección de nosotros tres, trabajamos con comités de selección, integrados por gente muy comprometida que por una pasión y un interés personal por la cinematografía, ven cientos de películas y nos ayudan con estas decisiones que al final del día son democráticas y consensuadas”, donde todos son expertos en la materia, pero muy diversos en sus edades, sus perfiles y sus gustos.

Sobre el resultado de la selección oficial, acota Pavel que es muy sólida. “Son competencias con grandes películas, muchas de ellas vienen de recientes estrenos pero con recorridos muy interesantes y la mayoría o gran parte de ellas con premios muy importantes bajo la manga. No es un criterio de selección el hecho de que una película tenga muchos premios o no, pero sí son coincidencias que celebramos”.

Pavel pone como ejemplo, “Utama” de Alejandro Loayza Grisi, cinta que está en la categoría de Largometraje Iberoamericano de Ficción y que fue reconocida previamente en Sundance; “EAMI” de Paz Encina que compite en la misma terna del FICG y que previamente fue reconocida en Rotterdam, y también “Camila saldrá esta noche” de Inés María Barrionuevo que compite en la misma categoría iberoamericana de ficción, pero también va por el Premio Maguey, que recientemente fue reconocida en Toulouse.

“Tendremos estrenos mundiales, premieres latinoamericanas que verán por primera vez la luz. El caso de la competencia Mezcal, la mayoría son premieres internacionales, muchas de ellas son óperas primas de directores muy jóvenes”, es el caso de “Goya” de Pablo Orta Zamora, “Celeste Soledad” de Alex Argüelles, “Coraje” de Rubén Rojo Aura, quienes van por el Premio Mezcal o “Nunca seremos parte” de Amelia Eloisa que va por el Premio Maguey y Hecho en Jalisco.

“Viene una gran edición, valió la pena todo el trabajo realizado con los comités, las decisiones finales que se han tomado han sido muy atinadas”. Finaliza al decir que la selección oficial representa el reflejo de la cinematografía contemporánea “con discursos muy actuales y reflexiones muy importantes sobre la justicia social, la equidad de género, la diversidad…. no únicamente enfocada en la sexualidad, sino en las diferencias como elemento central de la humanidad, desde nuestro color de piel, las formas de nuestros cuerpos y los diferentes lugares geográficos en los que habitamos que delimitan nuestras formas de vida”.

Lista de películas

Premio Mezcal ficción

1.- “Celeste Soledad” de Alex Argüelles (México)

2.- “Coraje” de Rubén Rojo Aura (México, España)

3.- “Goya” de Pablo Orta Zamora (México)

4.- “Guardado, hermano” de Jorge Iván Sanders-Ortega (México)

5.- “El reino de Dios” de Claudia Sainte-Luce (México)



Documental

1.- “Cuando cae la noche” de J. Daniel Zúñiga (México)

2.- “Lejos de casa” de Carlos Hernández Vázquez (México)

3.- “Mamá” de Xun Sero (México)

4.- “Plegaria” de Roberto Olivares (México)

Largometraje iberoamericano de ficción

1.- “Camila saldrá esta noche” de Inés María Barrionuevo (Argentina)

2.- “Carajita” de Silvina Schnicer, Ulises Porra (República Dominicana, Argentina)

3.- “Celeste Soledad” de Alex Argüelles (México)

4.- “The Cow Who Sang a Song Into the Future” de Francisca Alegría (Chile, Francia, Estados Unidos, Alemania)

5.- “EAMI” de Paz Encina (Paraguay, Argentina, México, Estados Unidos, Francia, Alemania, Países Bajos)

6.- “One Year, One Night” de Isaki Lacuesta (España, Francia)

7.- “Raquel 1:1” de Mariana Bastos (Brasil)

8.- “La Roya” de Juan Sebastián Mesa (Colombia, Francia)

9.- “Tiempos futuros” de V. Checa (Perú, México, Ecuador, España, Alemania)

10.- “Utama” de Alejandro Loayza Grisi (Bolivia, Uruguay, Francia)

Largometraje iberoamericano documental

1.- “Alis” de Clare Weiskopf, Nicolas Van Hemelryck (Colombia, Rumania, Chile)

2.- “Canto cósmico. Niño de Elche” de Leire Apellaniz López, Marc Sempere-Moya (España)

3.- “Las Delicias” de Eduardo Crespo (Argentina)

4.- “La espera” de Ingrid Valencic, María Celeste Contratti (Argentina)

5.- “Otra semilla” de Matías Italo Scarvaci (Argentina)

6.- “Para su tranquilidad haga su propio museo” de Pilar Moreno, Ana Endara (Panamá)

7.- “La picada” de Felipe Zúñiga (Costa Rica, Chile)

8.- “La playa de los enchaquirados” de Iván Mora Manzano (Ecuador)

9.- “Los saldos” de Raúl Capdevila Murillo (España)

10.- “El vent que ens mou” de Pere Puigbert (España)



Premio Maguey

1.- “The Affairs of Lidia” de Bruce La Bruce (Canadá)

2.- “Alis” de Clare Weiskopf, Nicolas Van Hemelryck (Colombia, Rumania, Chile)

3.- “Beautiful Beings” de Guðmundur Arnar Guðmundsson (Islandia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, República Checa)

4.- “Camila saldrá esta noche” de Inés María Barrionuevo (Argentina)

5.- “Like Me” de Eyal Kantor (Israel)

6.- “Lonesome” de Craig Boreham (Australia)

7.- “Mi vacío y yo” de Adrián Silvestre (España)

8.- “Nunca seremos parte” de Amelia Eloisa (México)

9.- “Perfume de Gardenias” de Macha Colón (Puerto Rico, Colombia)

10.- “Petit Mal” de Ruth Caudeli (Colombia)

11.- “La playa de los enchaquirados” de Iván Mora Manzano (Ecuador)

12.- “La Santa Piccola” de Silvia Brunelli (Italia)

13. “Três tigres tristes” de Gustavo Vinagre (Brasil)



Hecho en Jalisco

1.- “Escocia no es un banco” de Carlos Matsuo, Cristian Franco (México)

2.- “Goya” de Pablo Orta Zamora (México)

3.- “Nunca seremos parte” de Amelia Eloisa (México)



Cine socioambiental

1.- “Black Mambas” de Lena Karbe (Alemania, Francia)

2.- “Forest for the Trees” de Rita Leistner (Canadá)

3.- “Holgut” de Liesbeth De Ceulaer (Bélgica)

4.- “How to Kill a Cloud” de Tuija Halttunen (Finlandia, Dinamarca)

5.- “The Territory” de Alex Pritz (Brasil, Dinamarca, Estados Unidos)



Largometraje internacional de animación

1.- “Home is Somewhere Else” de Carlos Hagerman, Jorge Villalobos (México, Estados Unidos)

2.- “The Island” de Anca Damian (Rumanía, Bélgica, Francia)

3.- “My Love Affair With Marriage” de Signe Baumane (Latvia, Estados Unidos, Luxemburgo)



Premio Rigo Mora

1.- “El año del radio” de Samuel Kishi Leopo (México)

2.- “Bird in the Peninsula” de Atsushi Wada (Francia, Japón)

3.- “Black Slide” de Uri Lotan (Israel, Reino Unido)

4.- “Bolo raz jedno more…” de Joanna Kozuch (Eslovaquia, Polonia)

5.- “The Boot” de Seyed Mohsen Pourmohseni Shakib (Irán)

6.- “C’était pas du Bourgogne” de Mathias de Panafieu (Francia)

7.- “Flying Sailor” de Wendy Tilby, Amanda Forbis (Canadá)

8.- “La frontera” de Christian Arredondo Narváez (México)

9.- “Hold Me Tight” de Leoluna Robert-Tourneur (Bélgica, Francia)

10.- “Humans Are Dumber When Crammed Up Together” de Laurène Fernandez (Francia)

11.- “Ice Merchants” de João Gonzalez (Portugal, Francia, Reino Unido)

12.- “Leopoldo el del bar” de Diego Porral (España)

13.- “Letter to a Pig” de Tal Kantor (Francia, Israel)

14.- “Sierra” de Sander Joon (Estonia)

15.- “Zoon” de Jonatan Schwenk (Alemania)



Cortometraje iberoamericano de ficción

1.- “Aire” de Kenya Márquez (México)

2.- “Au Pair” de David Pérez Sañudo (España)

3.- “La Baláhna” de Xóchitl Enríquez Mendoza (México)

4.- “Cemento y acero” de Oriol Villar (España)

5.- “Chão de Fábrica” de Nina Kopko (Brasil)

6.- “Gemini” de Orlando Mora Cabrera (Cuba)

7.- “Luz nocturna” de Kim Torres (Costa Rica)

8.- “Tropicalía” de Rodney Llaverías (República Dominicana)

9.- “Un pasaje sin regreso” de José Gómez De Vargas (República Dominicana, Países Bajos, Reino Unido)

10.- “Soldado” de Francisco Sánchez Solís (México)



Documental

1.- “...Esperanza” de Mayra Veliz (México)

2.- “Adeus, Calon” de João Borges (Brasil)

3.- “Água nas guelras” de Marco Schiavon (Portugal)

4.- “Fuego en el cielo” de Mariano Rentería Garnica (México)

5.- “Hay algo que no he dicho” de Massiel Hernández (México)

6.- “Ir y volver” de José Permar (México, Bélgica, Hungría)

7.- “Memoria” de Nerea Barros (España)

8.- “No te agüites” de Juan Vicente Manrique (México)

9.- “Sine Die” de Camila Moreiras (España)

10.- “XAR - Sueño de Obsidiana” de Edgar Calel, Fernando Pereira dos Santos (Brasil)