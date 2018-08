El "Caballero de la comedia" visita Guadalajara

No sólo el ingenio y el talento son suficientes para cautivar al público, el trabajo constante y la innovación también han sido indispensables en la carrera de Mike Salazar, que celebrando una década de trayectoria, emprende una gira que demuestra el motivo por el cual este regiomontano se ha convertido en el “Caballero de la comedia”.

Con dos funciones listas para llegar al Teatro Galerías, Mike Salazar reflexiona sobre la evolución de la comedia mexicana y el estilo humorístico que lo ha consagrado dentro y fuera de los escenarios para compartir sus anécdotas de una forma divertida y fresca.

“Esto es un tour nuevo MKSX por los 10 años que cumplo, me han apoyado mucho por las redes sociales que son la columna de mi carrera. En estos años he agarrado experiencia, me falta aún, pero he tenido una evolución bonita, no cometo los errores que hacía antes, ahora he mejorado en el escenario”. Mike Salazar puntualiza que en estos tiempos donde la comedia y sus temáticas son revisadas con lupa ante la posibilidad de abordar situaciones sensibles o polémicas, su humor siempre se ha basado en el respeto con la única finalidad de hacer pasar un rato agradable al espectador y romper un poco con la presión de las circunstancias violentas o trágicas que ensombrecen a la sociedad.

“He conseguido dinamismo, eso es lo que se ha quedado desde que empecé, eso ha caracterizado a mi carrera. Dicen que es más fácil hacer llorar que reír, esto es una vocación, como muchos nacen con un talento para diseñar o construir, para la comedia también hay que nacer con eso, poco a poco perfeccionarlo. La gente quiere escuchar otras cosas que no sea crisis, deudas, violencia, creo que formo parte de estas distracciones que alegran al público, nuestro trabajo ha servido también para animar a personas en depresión, hasta para hacer felices los últimos días de personas que están enfermas”.

ASISTE

Mike Salazar

L: En el Teatro Galerías.

D: 17 de agosto a las 21:30 horas y el 18 de agosto a las 19:00 horas.

B: Boletos: desde $550 a $350 pesos.