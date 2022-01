El Auditorio Telmex no hará reembolso de boletos por medidas COVID

Tras anunciarse que los foros de entretenimiento tendrán que solicitar el certificado de vacunación o una prueba PCR negativa para ingresar a los recintos que brindan eventos masivos como los conciertos, Fernando Favela, director de Auditorio Telmex, confirma que a partir del show de la cantante española Mónica Naranjo este jueves 13 de enero se aplicarán estas medidas anunciadas por el Gobierno de Jalisco ante el incremento de contagios por COVID-19 y la variante ómicron.

“Tuvimos muchos aprendizajes, el más importante es que la gente está preparada y dispuesta a hacer este tipo de cosas para asistir a un espectáculo"

“Será este primer evento del jueves, que no entra dentro de los parámetros que nos marcan las autoridades el día de ayer (10 de enero), va a ser un evento, que nosotros ya lo veníamos diciendo, vamos a pedir el certificado de vacunación o prueba (PCR) negativa, desde el concierto de Mónica Naranjo”, dijo Fernando Favela.

Recuerda que si bien las medidas determinadas por el Gobierno de Jalisco entrarán en vigor de manera general el 14 de enero, el Auditorio Telmex ya cuenta con su dinámica lista para la verificación de los certificados de vacunación o pruebas PCR de los asistentes, y será mediante un software que el recinto verificará que los documentos presentados por el público sean originales.

“Será un software en el que tú llegarás, te darás de alta desde tu casa, pondrás tus datos y foto y lo mandarás, tendremos una base de datos que validará que todo sea auténtico”, indicó Favela al visualizar que la próxima semana ya esté en total funcionamiento esta herramienta, sin embargo, al ingreso de cada espectáculo se establecerán accesos específicos para quienes presenten certificado de vacunación o prueba PCR.

Fernando Favela recalca que desde la reapertura del Auditorio Telmex en 2021 se han establecido protocolos sanitarios, el uso obligado del cubrebocas para el equipo de trabajo, público y personal externo, sanitización constante, así como módulos para realizar pruebas antiCOVID, por lo que ahora solo se reforzará la dinámica de acceso y verificación de los certificados de vacunación y pruebas PCR negativas tras la experiencia similar que tuvieron en los conciertos de Alejandro Fernández, en el pasado mes de diciembre, solo que ahora la supervisión y logística será responsabilidad del propio recinto.

“Tuvimos muchos aprendizajes, el más importante es que la gente está preparada y dispuesta a hacer este tipo de cosas para asistir a un espectáculo. Más del 85 por ciento de la gente que vino al Auditorio Telmex, para los conciertos de Alejandro Fernández, vinieron con su ‘fastpass’, algunos impresos y otros digitales, eso fue muy bueno, nos tardamos algo más de lo que es habitualmente en las puertas, pero ya tenemos el modelo más perfeccionado para que sea más fácil”.

¿Qué pasa si tengo boleto y ya no quiero ir al show?

Fernando Favela, director del Auditorio Telmex, hace hincapié en las políticas que el recinto tiene para la realización de los eventos y atención al público asistente, y destaca que en el contexto de la pandemia no habrá reembolso de boletos a menos que el concierto se cancele por algún motivo, por lo que las personas con boletos ya no interesadas en acudir a los espectáculos no podrán solicitar su reembolso si tienen como argumento, por ejemplo en este caso, no querer presentar su certificado de vacunación o la prueba PCR.

“Las disposiciones de la autoridad no son del Auditorio, el Auditorio no es el que está diciendo cuales son las disposiciones, nos estamos acatando a lo que la autoridad nos dice. Para nosotros siempre hemos estado a favor e invitando a la gente a vacunarse, estamos convencidos de que la gente esté vacunada, esa es la posición de la Universidad de Guadalajara y del Auditorio Telmex. Son las nuevas disposiciones que tenemos ahora, si alguien no quiere venir porque no está vacunado, no tenemos ningún fundamento legal para hacer un reembolso, las reglas de casa son esas, si la gente no las quiere acatar, nosotros no podemos hacer nada”, declaró.

Fernando Favela señala que al momento los eventos autorizados para el Auditorio Telmex –con programación hasta julio- tienen un aforo permitido del 85 por ciento de su capacidad, por lo que incrementan la supervisión para que los asistentes utilicen el cubrebocas en todo momento, incluso al ingreso y permanencia en las butacas ya que se permite el consumo de alimentos y bebidas durante show, por lo que se reforzará la invitación a que el público se apegue a esta medida mientras permanezca en las instalaciones.

JM