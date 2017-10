El 212 RMX, imitado pero no igualado

La edición número 12 del festival 212 RMX ya está calentando motores. Será el viernes 10 de noviembre cuando se realice este magno concierto por toda avenida Chapultepec; el inicio está previsto a las 17:00 horas y su culminación sería poco después de la media noche, destaca en entrevista Gonzalo Oliveros, coordinador y líder de este evento familiar que promueve el esparcimiento y sano entretenimiento en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El cartel aún no se cierra y tampoco los horarios en los que estarán apareciendo las bandas, que según calcula Gonzalo, serán entre 30 y 32 talentos; sin embargo, ya se han revelado algunas de las agrupaciones que formarán parte, por ejemplo, el regreso a la música de Hello Seahorse! Los Mesoneros, Lng/SHT, Kinky, Amigos Invisibles, Rey Pila y Camilo Séptimo, entre muchos más. Esta semana se estará avisando en redes sociales y la página oficial de RMX quiénes completan el elenco.

Gonzalo destaca que los nuevos valores que estarán presentes en el 212 tiene toda la calidad y el ánimo para volverse los nuevos consagrados de la música en México como los grandes talentos que han sido y forman parte de este movimiento que genera el 212 RMX. “Estamos muy entusiasmados por hacer este esfuerzo ciudadano de nueva cuenta con tanta gente y con tantas bandas que quieren ir de forma gratuita, entusiasta y voluntaria para hacer un llamado social”.

No hay grandes cambios en cuanto a la logística para esta edición, salvo refrendar el compromiso de que quienes acudan no tiren basura, cuiden el espacio público y se diviertan todo lo que puedan; se prevé ampliar el tiempo del transporte público pero aún no está cerrado. Y en cuanto al mensaje social, Gonzalo hace un llamado a la reflexión: “Lo que tenemos que hacer como mensaje, es una reflexión de que vienen tiempos de grandes oportunidades para este país, es la gran oportunidad para pensar las cosas distintas, reimaginar lo que puede ser tu futuro y creo que ahí es en donde también es el llamado de las bandas, agrupaciones que tienen una propuesta musical de vanguardia, un sonido que no es el mismo de hace 30 años, tienen otra visión y otra manera de ver las cosas”.

Tomar los espacios con música

Gonzalo reafirma que 212 es por y para la gente con el único objetivo de tomar el espacio público y convivir en armonía donde está de por medio la música, eso hace la diferencia de otros festivales, que según cuenta, el punto es el negocio.

“En los años que llevamos mucha gente no creía en el festival y ahora todo el mundo quiere hacer 212, no sólo es nuestra competencia, me sorprende ver cómo todos quieren hacer algo igual, y nosotros lo que queremos hacer es ir cambiando la experiencia, la vivencia, y que no tenga que ser nada más los sábados, que pueda ser otros días de la semana. Los músicos que están en el 212 están porque quieren y no porque se les obligue”.

En la edición anterior hubo una afluencia de 100 mil personas, “lo sorprendente es que era con lluvia, y a mí me da un gran alegría ver a tanta gente que refrende su cariño ante un esfuerzo colectivo que hacemos todos”.