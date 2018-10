Eiza González se unirá a próxima cinta de Mel Gibson

La actriz mexicana, Eiza González, se unirá a la cinta de acción "Waldo", protagonizada por Mel Gibson, y que será dirigida por Tim Kirkby, informaron los productores y la propia actriz mediante sus redes sociales.

Basado en la novela "Last Looks", de Howard Gould, el thriller lleno de acción seguirá a un brillante ex detective del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) Charlie Waldo, representado por el ganador del Óscar, Mel Gibson.

La cinta ya tiene programada una secuela: "Below the Line", que será lanzada en el verano de 2019. IMR International lanzará ventas al extranjero en la AFM esta semana.

Gibson ganó el Óscar por Braveheart y Hacksaw Ridge), Charlie Hunnam ("Hijos de la anarquía", el Rey Arturo: La leyenda de la espada).

Eiza González ha aparecido en cintas como “Baby Driver” y “Kung fury”, y próximamente en "Bienvenidos a Marwen", junto a Steve Carrel, así como "Battle Angel", de Robert Rodriguez, y "Bloodshot", junto a Vin Diesel.

Charlie Waldo vive la vida de un minimalista en el bosque. Su vida tranquila se detiene repentinamente cuando vuelve a trabajar como un ojo privado para investigar el asesinato de la excéntrica esposa de una estrella de televisión.

La filmación está programada para comenzar en el primer trimestre del próximo año. Gibson pronto se podrá ver en "Dragged Across Concrete", que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia este año.

Sus próximas películas incluyen "The Professor", de Farhad Safinia, y "The Madman and Boss Level", dirigida por Joe Carnahan. Dirigió el largometraje "Hacksaw Ridge", protagonizado por Andrew Garfield, y está próximo a dirigir el drama "Destroyer", de la Segunda Guerra Mundial.

AC