Eiza González escapa del mayor robo en “Ambulancia”

Eiza González regresa a la pantalla grande en una vertiginosa cinta de acción y suspenso dirigida por Michael Bay. La historia sigue a dos hermanos adoptivos (Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II) quienes asaltan un banco, y para escapar secuestran una ambulancia con todo y su Técnica en Urgencias Médicas (EMT por su siglas en inglés) -González- y un policía herido. En entrevista, Eiza habla de su experiencia tras actuar en “Ambulancia”, filme que llega a las salas de cine en México este 17 de marzo.

“Mi mayor razón fue que cuando leí el guion, conecté de inmediato con ‘Cam Thompson’, mi personaje; sentí mucha empatía y admiración por ella. Además, como actriz, siempre quieres encontrar material que se sienta desafiante; sentí un gran llamado para interpretar a un EMT, ya que hay muchos socorristas latinos que luchan todos los días por la vida de otras personas. Me sentí honrada de hacer eso, y obviamente también de trabajar con este nivel de director y elenco”.

-¿Qué es lo que más admiras de un EMT como “Cam Thompson”?

-Que es implacable y ha sacrificado su vida para ayudar a otras personas. “Cam” haría cualquier cosa por otra persona. Ella sólo tiene un polvo de superhéroe que yo no tengo.

Comparte que tras interpretar a este personaje aprendió que las personas que se dedican a salvar la vida de otras “están intrínsecamente arraigadas con algo diferente. Tienen una mentalidad implacable y desinteresada… Me sentí muy honrada de interpretarla, es un papel tan mágico”.

Sobre la preparación para dar vida a “Cam”, la actriz señala que tuvo tiempo para hacerlo, “pero también sentí mucha presión y responsabilidad. Sólo quería asegurarme de que nada de lo que hiciera se sintiera fuera de lugar. Seguí a un EMT y aprendí cómo hacer su trabajo, mientras me acostumbraba a laborar en la parte trasera de una ambulancia, lo cual practiqué en una camioneta, ya que estaba en el pico de la pandemia y no había ambulancias disponibles. Fue una preparación larga, pero ahora siento que podría administrar las vías intravenosas mientras duermo”.

Sobre la dinámica que desarrolla “Cam” cuando los dos hermanos (“Danny” y “Will”) secuestran la ambulancia para escapar, Eiza explica que ese punto es el más interesante que encontró en el guion: “Obviamente es una película de acción y estamos involucrados en lo que está sucediendo, pero me gusta cuando, como audiencia, ves la complejidad de estos personajes encontrándose entre sí. ‘Cam’ es el tipo de persona que se mueve rápidamente a través de las cosas, y quería que se moviera entre las líneas de temer por su vida pero, al mismo tiempo, sin miedo. Entonces, la dinámica que tiene con los dos hermanos es muy interesante, ya que se enfrenta a ‘Danny’ y trata de ayudar a ‘Will’”.

-Jake Gyllenhaal interpreta a “Danny”, ¿cómo fue trabajar tan de cerca con él?

-Trabajar con Jake fue un sueño hecho realidad para mí. Siempre he sido su fan y probablemente he visto la mayoría de sus películas. Creo que es uno de los mejores actores de nuestra generación. Es increíble cuando estás en un set con alguien que te lanza tantas cosas diferentes, y tienes que jugar el juego, lo cual me emocionaba y al mismo tiempo me aterrorizaba. Jake se preocupa mucho por el director y los demás actores, porque entiende que para el tango se necesitan dos, y cuanto mejor es el otro, mejor termina siendo la escena.

Trabajar con Michael Bay

Sobre la experiencia de haber sido dirigida por uno de los maestros del cine de acción, Eiza comparte que fue increíble, pues el trabajo de Michael Bay es reconocido en todo el mundo: “Ha demostrado una y otra vez que es el ‘rey de la acción’, y fue un regalo trabajar con él en esta película porque sabe combinar toda la acción con el estudio del personaje. Michael te mantiene alerta, ya que no sabes completamente lo que vas a obtener de él en el set todos los días, lo que te obliga a estar listo y mejor.

Siempre está jugando y creando, y es divertido estar rodeado de gente así”.

Agrega que la energía en el set “fue genial porque, aunque estábamos rodando en medio de una pandemia y teníamos que tener mucho cuidado, nunca tuvimos ningún susto. Las circunstancias no permitieron la socialización normal que suele haber en el set, debido a las regulaciones de la COVID-19, pero nunca se sintió pesado. Además, tanto Jake como Yahya tienen un gran sentido del humor, así que todos nos llevamos muy bien”.

Finalmente, la actriz comparte que cuando vio “Ambulancia” terminada fue un momento muy emotivo y confiesa que lloró: “Esta película fue una experiencia catártica, porque no había trabajado durante algún tiempo y me apasionaba mucho, y quería asegurarme de hacer un buen trabajo. Entonces, verlo me pareció un cierre, ya que había sido un desafío mental y físico. Y espero que la audiencia sienta lo mismo y se conecte con los personajes”.

“Ambulancia”

“Will Sharp” (Yahya Abdul-Mateen II ), un militar condecorado, está desesperado por conseguir dinero para pagar las facturas médicas de su esposa, por lo que decide pedir ayuda a su hermano adoptivo “Danny” (Jake Gyllenhaal), un carismático delincuente profesional que le ofrece realizar el mayor atraco a un banco en la historia de Los Ángeles: 32 millones de dólares.

Con la supervivencia de su esposa en juego, “Will” comete el robo, pero la huida se complica cuando desesperados secuestran una ambulancia con un herido y la experta en emergencias “Cam Thompson” a bordo. Lo anterior desatará una persecución donde “Will” y “Danny” deberán escapar de las fuerzas de seguridad de la ciudad y mantener a sus rehenes con vida.

