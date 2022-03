Andrés Delgado huye a la CDMX tras un trágico accidente

El actor tapatío, Andrés Delgado, llega hoy a Netflix con la serie “Dale gas”. En entrevista con EL INFORMADOR, el histrión habla sobre este proyecto: “Estoy muy contento y muy nervioso de estrenar ‘Dale gas’ que hicimos el año pasado y parte del antepasado”.

En “Dale gas”, Andrés es uno de los coprotagonistas de la historia; interpreta a “Noche” y comparte créditos con Benny Emmanuel y Renata Vaca. Se trata de la primera serie de acción en Latinoamérica que hace Netflix, confiesa el tapatío: “El creador principal es Alejandro Fernández Almendras, él es chileno, pero la serie se hizo en México con directores mexicanos, con Ernesto Contreras y Edgar Nito, además de él. Estoy muy orgulloso de que se crea en México para hacer esto proyectos arriesgados de presupuesto ancho y de gran dificultad”.

Expresa que en la serie de 10 capítulos hay un buen ritmo, velocidad y adrenalina que no se había visto en el país; además, claro, de las historias que se entretejen capítulo a capítulo: “Parte de lo interesante de esta serie es que no cae en la premisa simple, sino que cada vez va siendo más compleja y hay más problemas y más cosas, no se queda sólo en que en la trama se corren autos, los personajes van evolucionando y trayendo nuevos alimentos a la mesa”.

En “Dale gas”, Andrés interpreta a “Noche”, quien es amigo de “Kike” (Benny Emmanuel). Sobre esta mancuerna, señala que ya tuvo la oportunidad de trabajar con Benny, en la cinta “Cosas imposibles” de Ernesto Contreras, la cual actualmente se puede ver en Amazon Prime Video.

El actor comenta que su personaje “es el hermano adoptivo y mejor amigo de ‘Kike Guerrero’; es mecánico y es el que se encarga de tunearle los carros al corredor número uno que es ‘Kike’”.

Sobre cómo fue el desarrollo de su papel, comenta, que se fue a trabajar a un taller, a una colonia que es famosa por sus talleres mecánicos, se llama “La Ronda” -en la Ciudad de México-, “fui a aprender un poco de todo para preparar al personaje, aprendiendo sobre cómo se paran los mecánicos, cómo se acercan a un carro, cómo le cambian el aceite, desde lo más simple hasta lo más complejo”, explica.

Cabe señalar que aunado a “Dale gas”, el actor está a la espera del estreno de la película “Al límite de la venganza”, la cual llegará al cine el día 24 de marzo.

SINOPSIS

“Dale gas”

“Dale gas” es una serie de acción que sigue la historia de “Kike” y “Noche”, dos jóvenes que huyen de Monterrey a la Ciudad de México (CDMX) para poder reconstruir sus vidas e intentar escapar del peligro, después de que una carrera de coches en la que participan tiene un final mortal y totalmente inesperado.

MQ