Edith Márquez celebra la Independencia con mariachi

A la voz de “Cielito Lindo” y acompañada del Mariachi Alas de México, fue como Edith Márquez abrió el espectáculo del Grito de Independencia anoche desde la Plaza de Armas de Guadalajara.

La melodía abrió paso al espectáculo de luces y video mapping que fue proyectado sobre la fachada del Palacio de Gobierno, para continuar al son de “México lindo y querido", antes de la tradicional arenga en la cual estuvieron presentes representantes del sector de salud, como un homenaje a su labor frente a la pandemia por el coronavirus.

Vestida en un traje autoría del tapatío Benito Santos, y al pie del kiosko de la plaza, Edith continuó tras el Grito de Independencia con la tradicional melodía de “Ay Jalisco no te rajes” para terminar con “Guadalajara” y cerrar así la noche de esta celebración que por primera vez en la historia del Estado se desarrolló sin la presencia de los jaliscienses, para evitar contagios de COVID-19.

“Me emociona mucho el poder cantar en el Estado emblemático de nuestro México, no porque esté aquí, pero siempre lo he dicho, que Jalisco nos representa en toda la República Mexicana. Me siento emocionada, halagada, bendecida y agradecida por todo lo que este Estado me ha dado y sobre todo por darme la bendición de poderme parar en este escenario tan importante y viviendo nuestras tradiciones”, expresó Edith al finalizar el espectáculo.

Márquez adelantó que entre sus proyectos en puerta se encuentra la presentación de nuevo disco de música mexicana y que será a finales de este 2020 cuando lance su primer sencillo.

JL