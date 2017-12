Earthless y Radio Moscow, potencia para cerrar el año

Amos del sonido y dueños de la estridencia. Dos conceptos que caminan por sendas diferentes pero que al momento de compartir cartel alcanzan la comunión perfecta. Así son Earthless y Radio Moscow, escuadras que llegan esta noche para hacer cimbrar el Foro Independencia (calle Epigmenio González 66) como ellos saben. La cita es en punto de las 19:00 horas.

El power trio de Radio Moscow mantiene un romance de largo tiempo con el público mexicano, tanto que eligieron nuestra ciudad para ser una de las primeras en América Latina en escuchar “New Beginnings”, su placa más reciente.

El conjunto de rock Earthless por su parte se presenta por primera vez en nuestro país. Comandados por Mario Rubalcaba (batería), Isaiah Mitchell (guitarra) y Mike Eginton (bajo), ha conquistado la escena musical desde 2001 desde San Diego, California.

A Rubalcaba lo emociona lo que será su primera visita a Guadalajara con Earthless. “Ya quiero probar la comida de la ciudad y disfrutar de la vibra de los fanáticos”, señala en entrevista exclusiva con este medio. La charla camina desde sus raíces hasta su proceso creativo, en una plática donde se despoja de su aura de estrella y se muestra tal como es: Un enamorado del sonido.

—Comencemos por el pasado, ¿cómo comenzaste tu andanza en la música?

—Solía explorar la colección de discos de mi tío cuando era pequeño. Todo parecía tan brillante en aquella época y siempre era una delicia escuchar nuevos sonidos y rock a todo volumen.

Desde siempre me he sentido como un baterista, creo que nací así, así que es algo que siempre ha estado en mí (risas).

—Tienes una larga carrera con varias bandas, ¿qué hace especial el estar en escenario hoy por hoy con Earthless?

—Amo cada uno de los proyectos en los que me he involucrado. Tengo mucha suerte de haber sido parte de muchos conjuntos y a todos ellos les guardo un enorme respeto. Pero con Earthless me siento realmente especial.

Siempre es una aventura estar con ellos en escena, me siento auténticamente privilegiado de estar juntos, los tres, cada vez que subimos a escena, porque se siente una química muy especial. Creo que los que vengan a vernos podrán entender de qué hablo, es sencillamente fabuloso.

—¿Cómo es el proceso creativo que tienen en el estudio?

—Mucho sale de forma natural, así que no hay una historia secreta (risas). Más que hablar en el estudio, dejamos que suenen los instrumentos. Cada uno de quienes integramos la banda jugamos un papel de peso y todos tenemos cosas por sumar en el estudio. A veces incluso los acordes que suenan de forma accidental desatan la chispa de una buena idea (risas). ¡Nunca se sabe!

—¿Cuál sería el hilo que conecta el trabajo que hasta ahora realizaste con cada una de las bandas de la que fuiste parte? (como Off!, Sea of tombs, Hot Snakes, entre otras).

—No puedo decir cuál es, porque cada una suena muy diferente, aunque en todas he tratado dejar el alma, algo que espero lograr siempre.

—¿Qué peso tiene Earthless en tu vida ahora?

—Es enorme. Todos quienes la integramos muy enfocados en la banda ahora, en lo que hacemos en el tour, en grabar un nuevo disco y en darle a nuestro trabajo toda la atención que se merece.

Las que sonarán

Earthless, Radio Moscow, Alpine Fuzz Society y IV Manos protagonizan el line up para este concierto.