Dvicio se conecta con su vena latina

La agrupación española Dvicio tiene dos sencillos en plataformas digitales que han conectado muy bien con su público; por un lado, “Qué tienes tú” a dueto con Reik y Mau y Ricky donde exploran sonidos urbanos; y por otra parte, el single “5 sentidos” con la banda de rock Taburete. En entrevista, la boy band adelanta que durante el 2019 ampliarán su presencia en América Latina y revelan que esperan ofrecer un concierto en Guadalajara para el segundo trimestre del año.

“El 2018 fue un año muy bonito, comenzamos con la canción ‘Qué tienes tú’ con Mau y Ricky y Reik, y después sacamos una canción junto con Taburete que llama ‘5 sentidos’ y la verdad que súper felices. Hace unas semanas estuvo ‘Qué tienes tú’ como número uno en España. Además, este año hemos tenido muchos conciertos, visitado nuevos países y esperamos llegar a otros más el año que viene”, dice Nacho.

Por su parte, Luis explica que acercarse a la música latina era un paso natural, pues además, Andrés y Martín vienen de familias latinas: “Al final, la música latina también es parte de nosotros, es música que escuchamos, así que tenemos bastante influencia, siempre nos ha gustado”.

Una noche de cervezas

Martín compartió la historia de los acercó a Taburete, quienes también son de España; platicó que se conocieron en México: “La relación nació de una noche de cerveza, de vino, de tocar música española como la de Estopa y demás, de repente salió un riff de guitarra y grabamos la canción al día siguiente, se juntó Guillermo con mi hermano Andrés y así se hizo ‘5 sentidos’, de una manera muy orgánica”.

Sobre derribar estereotipos en la música, dice Alberto que así debería ser todo en la vida, permitirse explorar y no caer en los prejuicios: “Lo importante es que cada uno se mantenga fiel a lo que uno quiere. Tampoco se trata de cambiar la esencia de nadie, sino que todo mundo haga la música que quiera, pero es que si uno no comparte lo que tiene, acabaría haciendo las cosas iguales. Lo bueno al final es mantener el estilo que nosotros tengamos independientemente si entra una colaboración más urbana como la de Mau y Ricky, pero siempre haremos y escribiremos la música que tengamos las ganas de hacer, no vamos a hacer nada sólo porque lo exija el mercado”.

Finalmente, sobre el público tapatío, Andrés dice que siempre es un placer regresar: “Aquí tenemos un club de fans maravilloso, les agradecemos todo lo que hacen por nosotros. Y en el escenario es donde mejor sabemos darles las gracias, así que pronto regresaremos con muchas más ganas”.