Dulce María alborota a los fans con su rostro "lleno de bótox"

Un gran revuelo está causando la cantante Dulce María, quien jugando con los filtros que ofrece Instagram probó el pillow face y dio una imagen clara de lo que pasaría si ella recurriera a este recurso, incluso algunos usuarios de esta red social la compararon con Lyn May o Ninel Conde.

"Ya van a empezar con los mensajes de ¡¿qué te hiciste? ¿qué te hiciste?!, nada, dormir, dormir, tomar agua y usar bloqueador", dice Dulce María en su video que tiene su rostro en primer plano, pero este luce con mucho volumen en pómulos y labios, mientras hace unos ademanes muy divertidos.

Comentarios como "Qué susto", "La Dulce María Lyn MAy no existe - La Dulce María Lyn May". "Lo que hace la pandemia con uno". "Ahora sí te pareces a Ninel Conde". "Qué natural". entre otros, son los que le han dejado sus fans en los comentarios, donde la mayoría se ha divertido con este juego de la exRBD, incluso su amigo Christian Chávez se unió a las risas de los usuarios.

Pero no ha sido la única famosa que se ha divertido con este filtro, también Mauricio Islas, Grettell Valdez, Adamari López, Chiquis Rivera, Ariadne Díaz, Poncho de Nigris, por mencionar algunos.

AC