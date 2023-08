La famosa británica Dua Lipa, es una de las cantantes con mayor afluencia en las nuevas generaciones. Destacada por su gran referente de la moda.

Además es reconocida por sus facetas como compositora, cantante, modelo y actriz, nutriéndose de grandes éxitos en su carrera artística y musical. Dua Lipa obtuvo desde entonces una creciente fama que hasta el día de hoy sigue experimentando y que se verifica en sus redes sociales.

Dicho lo anterior, la cantante la cual es originaria de Londres, lanzó su primer éxito musical en 2017, incluyendo los siguientes hits: "Be the One", "IDGAF" y "New Rules" que lograron posicionarla en los más alto de los rankings. En ese momento, fue como la artista logró posicionarse.

CUMPLEAÑOS N°28

Dua Lipa cumplió 28 años el pasado martes, sin embargo, su celebración no pasó desapercibida para sus más de 88,8 millones de seguidores en Instagram.

Si bien, ella se encargó de postear imágenes de lo que fue esa jornada de festejo junto a su círculo social más cercano. En cambio, la británica lució a la moda con un vestido rojo acompañado de joyería, siendo parte del outfit.

"Pidiendo un gran culo", escribió Dua Lipa en el posteo que hizo en su cuenta de Instagram y en donde se la ve soplando las velitas de su pastel de cumpleaños.

A continuación, te mostramos el Top 5 de las mejores fotografías de su inolvidable celebración:

Cumpleaños de Dua Lipa. ESPECIAL/ Instagram @dualipa

Dua Lipa celebrando su cumpleaños. ESPECIAL/ Instagram @dualipa

