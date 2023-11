Dreamfields: Tapatíos viven “la evolución del amor”

Una nueva edición del festival de música electrónica Dreamfields México inició ayer en la explanada del estadio Akron, en Zapopan, bajo el lema “La evolución del amor”.

Desde las 13:00 horas y con el sol a plomo, comenzó la música electrónica impulsada por los DJ que se ubicaron en distintos escenarios.

Los organizadores reportaron a EL INFORMADOR que ayer asistieron 25 mil fans de la música electrónica, en su mayoría de Guadalajara, aunque también llegaron de otras partes del estado, del país; incluso, arribaron algunas personas extranjeras. Todos se dieron cita en la explanada del estadio Akron para disfrutar de la quinta y probable última edición del Festival Dreamfields.

Marely Berenguer acudió, por primera vez, acompañada de un grupo de amigas y dijo que se la pasó bien, pero esperaba que hubiera más asistentes al evento: “Es la primera vez, pero esperaba que estuviera más lleno o que nos guiaran un poquito más”, compartió a esta casa editorial.

Marely acudió a Dreamfields a ver a Black Coffee y a Meduza, aunque no sabe si acudirá el segundo día (hoy); María Fernanda, una de sus amigas, asistió a la edición de Dreamfields del año pasado y compartió que la disfrutó mucho: “Me la pasé muy bien, me puse entre varios stages, pero me gustó más éste, el Mainstage”.

Señaló que acudió al festival para ver a Black Coffee y Meduza, entre otros, igual que su amiga, Marely: “Hoy venía a ver a Black Coffee, Meduza, Tchami X Malaa, básicamente veo a todos los stages, pero también vengo a ver uno creo que se llama Paul Kalkbrenner”. Ella espera acudir hoy a disfrutar de más músicos.

Como ellas, miles de asistentes bailaron y acudieron al Dreamfields con distintos atuendos: algunos vestidos de dinosaurios; otros de romanos, algunos más de personajes de caricaturas, videojuegos, series como la “Familia Addams”, entre otros.

Por ejemplo, Gabriel fue con su pareja y ambos estaban vestidos con temática de “Mario Bros”; para él, es la tercera edición a la que acude, pero para su pareja fue la primera vez.

“Para ella es la primera vez, para mí es la tercera edición. Como cada año, venimos a divertirnos, a pasarla genial, ella viene a conocer este mundo, yo ya lo conozco, me encanta esta música, me encanta el festival así que vamos a gozarlo al máximo”.

“Yo vengo a conocer gente, amigos, a pasarla a lo grande”, compartió la joven.

Ayer se presentaron DJ como: Black Coffee, Meduza, Alok, Tchami X Malaa, Gordo, Kronos, Young Drums, Ajax, entre muchos más.

Además, previo a la presentación de Alok, uno de los más esperados, hubo un “Dream Show”, un espectáculo de luces y juegos artificiales por espacio de varios minutos para hacer vibrar a los asistentes y darle más exposición a la noche en Dreamfields.

Hoy, la actividad también comenzará desde las 13:00 horas y culminará hasta las 03:00 horas del lunes.