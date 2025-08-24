Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 25 al 31 de agosto

Aries

Aries, esta semana Venus en Leo despierta tu fuego interior y te coloca en el centro del escenario del amor. Estás listo para brillar, expresar tus deseos y mostrar tu pasión sin reservas. Atrévete a hacer una entrada inolvidable, porque el universo premia tu valentía. Viste de rojo, busca experiencias intensas y recuerda que tu misión no es vivir en silencio, sino arder con propósito.

Tauro

Tauro, Venus, tu regente, resalta tu encanto y convierte tu sensualidad en un verdadero templo. Es momento de consentirte y celebrar tu belleza sin reservas: decora tu entorno, cuida tu cuerpo, rodéate de aromas y flores. El amor comienza contigo, y esta semana debes reconocerte como obra de arte viviente.

Géminis

Géminis, tu palabra se convierte en magia gracias a Venus en Leo. Seduces, inspiras y sanas con lo que expresas. Escribe, canta, comparte lo que sientes; tu voz es un regalo para quienes te rodean. El amor no solo lo piensas, lo comunicas con un magnetismo que cautiva.

Cáncer

Cáncer, Venus te anima a salir de tu refugio emocional y mostrar tu ternura sin temor. Esta semana el amor necesita tu presencia y tu calor. Tu vulnerabilidad es fortaleza, y compartirla es un acto de entrega. Rodéate de recuerdos que te conecten con tu belleza interior, porque tú eres el refugio que todos anhelan.

Leo

Leo, Venus entra en tu signo el día 25 y el mundo se convierte en tu escenario. Es momento de brillar sin concesiones: no aceptes afectos a medias ni amores tibios. Exige pasión y reconocimiento, celebra tu imagen, hazte notar. Tu esencia es sol, y todo lo que amas gira a tu alrededor.

Virgo

Virgo, Venus te invita a soltar la exigencia y abrirte al placer. La perfección no está en el control, sino en el amor propio. Esta semana dedícate a disfrutar sin juzgar ni corregir, reconoce tus talentos y mírate con admiración. Permite que cada parte de ti se sienta en paz y valorada.

Libra

Libra, Venus, tu regente, resplandece en Leo y despierta tu lado más artístico en el amor. Los vínculos se vuelven belleza, armonía y creación compartida. Organiza un encuentro especial, transforma el cariño en obra maestra y recuerda que el amor también se diseña con estética y devoción.

Escorpio

Escorpio, Venus te enfrenta a tus verdaderas pasiones. Esta semana el amor se muestra sin máscaras, y es momento de ser honesto con lo que deseas. Atrévete a revelar lo que sientes, a mostrar tu intensidad sin secretos. Tú mereces un amor que desnude tu alma y abrace tu esencia.

Sagitario

Sagitario, el amor se convierte en aventura gracias a Venus. Esta semana estás llamado a salir de lo conocido y expandir tus horizontes afectivos. Planea una escapada, real o simbólica, atrévete a explorar lo nuevo. El amor quiere acompañarte en tu viaje y crecer contigo en movimiento.

Capricornio

Capricornio, Venus te recuerda que el corazón también tiene ambiciones. Dale al amor un lugar de prioridad en tu vida, haz un compromiso contigo mismo y con tu bienestar afectivo. Esta semana escribe tu promesa de autocuidado, porque mereces un amor que te sostenga y te admire en todo lo que eres.

Acuario

Acuario, Venus activa tu deseo de conexión y te impulsa a abrirte a los demás. El amor esta semana te pide libertad, pero también presencia. No huyas del afecto ni lo analices demasiado: vive y siente. Un gesto espontáneo de ternura puede acercarte más de lo que imaginas.

Piscis

Piscis, Venus te inspira a amar con poesía y creatividad. El amor se vuelve arte y tú eres el canal de esa energía. Personas intensas y artísticas pueden cruzarse en tu camino. No te conformes con vínculos superficiales: busca el tipo de amor que despierte tu alma y te haga creer en milagros.

