Dr. Strange 2: ¿Wanda zombie y Profesor X? Se estrena el primer tráiler

Como se tenía previsto, Marvel estrenó el primer tráiler de “Dr. Strange: en el multiverso de la locura” (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), filme de Sam Raimi, que fue revelado este domingo a minutos de comenzar al Super Bowl.

Además de dar continuidad a la primicia original que se tenía del filme, se confirmó que será el 6 de mayo cuando la película llegue a la cartelera, pero hay varios elementos que han sorprendido a los fans de Marvel, con el futuro no solo que tendrán personajes principales como “Wanda: Bruja Escarlata”, pues también se escuchó la voz del actor Patrick Stewart, quien ha interpretado al “Profesor X”, en la saga de los “X-Men” que Fox ha llevó al cine previo a que Disney adquiriera a Marvel.

A través de sus redes oficiales, Marvel reveló nuevas escenas del conflicto que tendrá que enfrentar “Dr. Strange” tras alterar el multiverso y sus diversas realidades, y entre las nuevas pistas también resalta ver secuencias en las que la actriz Elizabeth Olsen, quien da vida a “Wanda”, se encuentra a ella misma en medio del conflicto, lo que ha llevado a los fans a teorizar si se trata de una versión zombie de la “Bruja Escarlata” o si será una variante dispuesta a frenar las intenciones de la “Vengadora” en su afán por buscar a sus hijos e ir destruyendo o afectando diversas líneas del tiempo.

En las nuevas escenas el actor Benedict Cumberbatch, “Dr. Strage” se ve custodiado por droides que podrían estar relacionados a un viejo enemigo “Ultron”, además de reafirmar que tendrá un peculiar encuentro con una versión más oscura de él mismo, que lo confrontará sobre las decisiones que ha tomado para alterar la realidad y proteger a su línea temporal. Otras cartas fuertes confirmadas por este tráiler es la presencia de “Mónica Rambeau”, que tuvo su debut en la serie de “WandaVision” y la llegada de la Capitana Carter, en lo que pudiera ser un seguimiento a la versión mostrada en la serie animada de “What if…”.

JL