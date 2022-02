Este domingo se juega el Super Bowl LVI, en el que se enfrentarán los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams en la casa de los segundos, el SoFi Stadium de Inglewood, California. Además de los famosos comerciales y el show de medio tiempo, también se tiene programado el estreno de los tráilers de diferentes series y películas durante el evento más esperado del futbol americano.

Estos serían, de acuerdo con diferentes medios estadounidenses:

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

El personaje protagonizado por Benedict Cumberbatch volverá a la gran pantalla este año. La cinta "Doctor Strange: Multiverse of Madness" será uno de los productos del Universo Marvel que darán a conocer uno de sus tráilers durante el Super Bowl.

"The Lord of the Rings: The Rings of Power"

Amazon anunció recientemente la serie "The Lord of the Rings: The Rings of Power", al publicar en sus redes sociales una serie de imágenes y pósters relacionados a una de las sagas más populares de todos los tiempos.

"Moon Knight"

Se trata de una de las series de la plataforma Disney+ con más expectativas para este 2022. "Moon Knight" es la introducción de un nuevo personaje al Universo Cinematográfico de Marvel.

"The Batman"

A un mes de que una nueva cinta del superhéroe llegue a los cines de todo el mundo, se estrenaría un tráiler de "The Batman" durante uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo, con 92 millones de televidentes.

"Lightyear"

Uno de los proyectos más ambiciosos de Pixar llegará a la gran pantalla este año, y podría estrenar su tráiler durante el Super Bowl. La historia contará, según rumores, la infancia y juventud del entrañable "Buzz Lightyear".

El Super Bowl 2022 podrá ser visto en televisión restringida, pero también en la señal abierta en México. El partido se jugará a partir de las 17:30 horas de mañana domingo 13 de febrero.

Otros tráilers que podrían estrenarse durante el Super Bowl

Minions: The Rise of Gru

Jurassic World: Dominion

Nope

Sonic the Hedgehog 2

The Lost City

Top Gun: Maverick

Black Adam

Obi-Wan Kenobi

Stranger Things

OF