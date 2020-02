Documental basado en "El principito", nominada a los Canadian Screen Awards

En la octava edición de los premios Canadian Screen Awards, que se llevarán a cabo el 29 de marzo, se dieron a conocer los nominados, entre ellos se encuentra el largometraje de Charles Officer, “Invisible Essence: The Little Prince”.

La adaptación del jamaiquino-canadiense Charles Officer, se estrenó en 2018, y es una versión animada de la historia real, en la que se enlaza la vida del autor, con entrevistas que hacen referencia al libro de Antoine de Saint-Exupéry.

Por su parte, la Academia de Canadá define a esta producción como: "con fascinantes debates sobre el libro, la película explora las formas en que la vida y el arte se reflejan entre sí de manera curiosa".

“Invisible Essence: The Little Prince”, fue nominada en dos categorías: Ted Rogers Mejor Largometraje Documental y Bruce Lapointe está nominado como Mejor Edición en un Largometraje Documental.

Comparte la nominación en la categoría Ted Rogers Mejor Largometraje Documental con las cintas “Alexandre le fou” de Pedro Pires; “If You Could Read My Mind” de Martha Kehoe y Joan Tosoni; “Nîpawistamâsowin: We Will Stand Up de Tasha Hubbard”; y “Prophet´s Prey” de Amy Berg.

La historia de “El Principito” ha sido una de las más traducidas en todo el mundo, original del francés Antoine de Saint- Exupéry, fue publicada en 1944.

AC