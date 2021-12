Doctor Strange 2: El fascinante teaser de la película de Marvel; mira cuándo se estrena

Agárrate del asiento porque Marvel Studios lanzó —ahora sí de manera oficial— el primer teaser de (“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ( “Doctor Strange en el multiverso de la locura”), mismo metraje que ´presentó en una de las escenas post-créditos de “Spider-Man: No way home”.

En el avance podemos ver el regreso de “Wanda Maximoff” (Elizabeth Olsen), quien es reclutada por “Doctor Strange” (Benedict Cumberbatch) para intentar solucionar el caos multiversal que no se solucionó del todo en “No way home” y que inició en la serie de “Loki”.

Parece que el hechizo de “Doctor Strange” hecho en la película “Spider-Man: No way home” para ayudar a que el mundo olvide a “Peter Parker” no quedó del todo solucionado; haber roto las barreras multiversales ha tenido consecuencias.

¿Cuándo se estrena "Doctor Strange 2"?

La secuela de “Doctor Strange” llegará a los cines de todo el mundo el próximo 6 de mayo.

AC