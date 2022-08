Disney+: "Star Wars" y todos los próximos estrenos de la saga

Tras el éxito de Obi-Wan Kenobi en Disney+, los fans del universo Star Wars esperan con ansias los nuevos estrenos en la saga creada por George Lucas, pues el calendario de la franquicia todavía promete muchas emociones por venir.

Desde "Andor," que debuta pronto en streaming, hasta nuevas temporadas de series aclamadas, los próximos lanzamientos de la franquicia seguramente sorprenderán al público. Mira cuáles son a continuación:

La serie "Andor" abre la lista de los próximos lanzamientos de "Star Wars"

Los fanáticos finalmente conocerán la historia de "Cassian Andor" (Diego Luna), quien marcó a la Alianza Rebelde en "Rogue One: A Star Wars Story" (2016). La serie tiene lugar antes de los eventos que se muestran en Rogue One. Aquí descubriremos cómo "Cassian" se convirtió en el héroe rebelde dedicado a derrocar el imperio. Además de Luna, también regresan los actores Forest Whitaker (Saw Gerrera) y Genevieve O'Reilly (Mon Mothma).

La temporada 2 de "Star Wars: The Bad Batch"

La serie animada sobre la era posterior a las "Guerras de los Clones" regresa para otra temporada. La trama tiene lugar meses después de los hechos ocurridos en Kamino. El grupo de Clones vivirá una vez más aventuras increíbles, encontrándose con nuevos y viejos enemigos en el camino. Sus misiones mercenarias los llevarán a lugares nuevos, inesperados y peligrosos.

La nueva temporada de "Star Wars: The Bad Batch" tendrá 16 episodios y su estreno está previsto para 2022.

La serie Ashoka llega a Disney+

Después de sus apariciones en "The Mandalorian" y "El Libro de Boba Fett", el personaje animado de Star Wars: The Clone Wars, "Ashoka Tano" (Rosario Dawson), finalmente tendrá su propia serie de live-action.

