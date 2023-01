Del 1 al 4 de diciembre, la ciudad de San Pablo fue escenario de la novena edición del Comic Con Experience (CCXP) que volvió en 2022 a la versión presencial. Y, por supuesto, Disney estuvo presente con todas sus marcas, promoviendo un gran encuentro con los fans y protagonizando anuncios sobre nuevas producciones que llegarán el 2023.

El lugar contaba con espacios dedicados exclusivamente a noticias y lanzamientos que no te puedes perder este 2023.

Elementos, la nueva película de Pixar, se estrena en los cines

La presentación de la nueva película de Pixar, Elementos, dio inicio a las novedades de Disney en el evento. La productora de animación, Denise Ream, explicó el concepto de la producción y presentó escenas exclusivas del largometraje, que tiene como protagonistas a Amber, la niña de fuego, y Wade, el niño de agua.

Podrás disfrutar de la nueva película dirigida por Peter Sohn en los cines este 2023.

Pedro Pascal confirmó la temporada 3 de The Mandalorian

Por su parte, Pedro Pascal, quien interpreta al protagonista de la serie The Mandalorian, fue el encargado de confirmar la temporada 3 de la producción y dar más detalles sobre su estreno, acompañado de Jon Favreau y Dave Filoni que se conectaron a través de una video-conferencia.

Los dos productores de Lucasfilm son responsables de la serie de franquicias de Disney+ Star Wars e hicieron grandes promesas para los fanáticos. El dúo aseguró la participación del personaje de Luke Skywalker (Mark Hamill) en la nueva temporada de producción.

La temporada 3 de The Mandalorian estrena el 1 de marzo de 2023 en Disney+.

Indiana Jones regresa en el 2023

Las sorpresas continuaron en CCXP donde se reveló un tráiler exclusivo de la quinta y última película de la franquicia de Indiana Jones, junto con la revelación de su título oficial: Indiana Jones y el Llamado del Destino.

La película volverá a contar con Harrison Ford en el papel principal y también con la presencia de las estrellas Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas y Mads Mikkelsen. Indiana Jones y el Llamado del Destino está dirigida por James Mangold y su estreno en cines está previsto para junio de 2023.

Kevin Feige anunció Guardianes de la Galaxia Vol.3

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, apareció ante un colmado auditorio para advertir a todos que se preparen para la vuelta de los Guardianes de la Galaxia.

Junto a Zoe Saldaña, que interpreta a Gamora en la franquicia de películas, Feige presentó en exclusiva el primer tráiler de la producción que emocionó a cada uno de los fanáticos presentes. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 está dirigida por James Gunn y su estreno está previsto para mayo de 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania llega a los cines en febrero

De la mano de parte del elenco de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, llegaron más novedades de Marvel Studios.

Los protagonistas mostraron dos escenas inéditas de la nueva película Ant-Man and the Wasp: Quantumania. “Es la mejor bienvenida que he recibido en mi vida. Estoy emocionado de estar aquí con ustedes”, dijo Paul Rudd. “Scott ha pasado por mucho, entonces, ¿qué tal si vemos cómo está al comienzo de la película?”, dijo el actor invitando a la audiencia a ver el tráiler.

La nueva producción estrenará en cines de Latinoamérica el 16 de febrero de 2023.

FS