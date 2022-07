Disney+: Se convierten en "Papás por encargo"

Hoy se estrena a través de Disney+ la serie mexicana “Papás por encargo”, una “road trip” que cuenta la historia de “California” (Farah Justiniani), quien tiene la misión de reencontrarse con su madre “Itzel” (Fátima Molina), luego de que ésta se las dejó encargada a sus tres amigos: “Miguel”, “Morgan” y “Diego” (Jorge Blanco, Michael Ronda y Lalo Brito), quienes de la noche a la mañana se convirtieron en padres de esta adolescente.

En entrevista con EL INFORMADOR, el elenco platica sobre este proyecto familiar, divertido y muy musical: “Yo creo que todos crecimos con Disney soñando poder estar en una serie o una película. Y el estar aquí es un sueño hecho realidad, estoy muy agradecida y muy orgullosa, además, es el primer proyecto original de México (de la plataforma) con personas mexicanas, me llena de orgullo”, dice Farah.

En cuanto a la historia y lo que significa estar en ella, Fátima también destaca el orgullo que le da estar en este proyecto. “Me siento contenta y afortunada. El personaje de ‘Itzel’ es la madre de ‘California’, ella la deja a cargo de sus mejores amigos, les dice que irá por ella en unos días y resulta que pasan años, y ahora estos papás por encargo son los que la crían. Ella vuelve en este primer capítulo como se lo prometió, quiere verla y es por eso que emprenden este ‘road trip’ ellos (‘California’ y sus papás) para poder reencontrarse madre e hija”.

Para Farah su personaje es toda una experiencia. “‘California’ está pasando por la adolescencia, es una niña súper linda, pero también muy fuerte. Esta parte de tener su propia opinión, que la escuchen y que hagan valer lo que ella siente, es muy lindo. Además de que en esta ‘road trip’ viene esta evolución de que está madurando y empatizando con sus papás y su mamá”.

“Papás por encargo” demuestra que las familias son distintas, diversas y disfuncionales, y que no hay nada de malo en ello. “Esta serie está rompiendo con los esquemas tradicionales, me gusta la manera de afrontar realidades distintas. Porque así como ‘Itzel’ que es una mamá que tiene que dejar a su hija, porque tiene un motivo muy grande que es protegerla, la realidad es distinta en la vida de muchos, como una mamá que tiene que trabajar y que no ve mucho a sus hijos. Estamos acostumbrados a que la madre tiene que ser el pilar y que si no está ella ahí, no es una buena madre. Hay que romper con eso y dejar de señalar y juzgar”, refrenda Fátima.

Los papás de esta historia también hablaron con EL INFORMADOR sobre sus personajes. Lalo Brito, por ejemplo, resalta que él representa la parte maternal de esta familia: “En combo, somos familia y en conjunto logramos esa paternidad perfecta de alguna manera. A mí me toca interpretar a ‘Diego’, quien es como la parte sensible, protectora y maternal al mismo tiempo”.

En tanto, Michael, confiesa que “Morgan”, su personaje, es como el lado fosforescente de esta familia: “Si lo pusiéramos en una paleta de colores, él sería el amarillo fosforescente, el ‘fosforichido’ del equipo”. Y Jorge, quien tiene gran experiencia trabajando en producciones de Disney, interpreta a “Miguel”. “Él quiere mantener el orden, y ser muy perfeccionista, quiere controlar todo, puede ser muy estructurado, pero él es el que ayuda a que nos enfoquemos… porque, ¿quién paga las cuentas? La niña necesita comer… Son cosas que cuando uno es joven no dimensionas y esta es la parte que ‘Miguel’ entiende desde el principio muy bien, tal vez demasiado intenso”.

Michael comparte que estos jóvenes padres también tienen sus sueños: “Algo que aprendimos durante esta historia es que cuando llega una hija o un hijo a casa cambian las prioridades y a veces, casi siempre, los papás dejan un poco de lado sus sueños por acompañar los de sus hijos, que de pronto no sé si estoy tan de acuerdo, pero así es. A estos tres personajes les encanta la música, y es muy chistoso porque es algo que compartimos fuera de los personajes también. Pero deciden tomar unas rutas que no sé qué tan adecuadas sean, pero para que las entiendan bien, este 13 de julio tienen que verlas en ‘Papás por encargo’ en Disney+”.