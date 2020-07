Scarlett Johansson "entregará el bastón" a Florence Pugh en "Black Widow"

Tras el retraso del estreno de “Black Widow” en lo cines, los fanáticos aún esperan con ansias el inicio de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), mismo que promete mucho, pues la propia directora Cate Shortland ha revelado que Florence Pugh se podría quedar con el papel de la superheroína interpretado por Scarlett Johansson.

La también guionista dijo a la revista “Empire” que si bien “Black Widow” es el último respiro de Johansson, las cosas penas iniciarán para Pugh.

"[Kevin Feige] se dio cuenta de que el público esperaría una historia de origen, por lo que, por supuesto, fuimos en la dirección opuesta", explicó Shortland al medio especializado. “Y no sabíamos lo grandiosa que sería Florence Pugh. Sabíamos que ella sería genial, pero no sabíamos cuán genial. Scarlett es tan amable, como, 'Oh, le estoy entregando el bastón'. Así que impulsará otra historia femenina ”.

Además, detalló que esto podría ser una oportunidad para los fans de “Natasha Romanoff” para procesar el duelo de su muerte en “Avengers: Endgame”.

“Black Widow” tenía previsto estrenarse el pasado 1 de mayo, sin embargo las medidas sanitarias por el COVID-19 obligó a Marvel y Disney a postergar aún sin fecha de estreno al igual que sus otras grandes apuestas como “Mulan”.

El filme será la primera película de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y estará ambientada entre los acontecimientos de "Capitán América: Civil War" y "Avengers: Infinity War".

El elenco de “Black Widow” lo completan David Harbour y Rachel Weisz.

AC